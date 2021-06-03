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SPOR Turkcell Granfondo İstanbul'da eğitim için pedal çevirecekler - Son Dakika

SPOR Turkcell Granfondo İstanbul'da eğitim için pedal çevirecekler

03.06.2021 13:03

SPOR Turkcell Granfondo İstanbul'da eğitim için pedal çevireceklerİSTANBUL,(DHA) - TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in ve Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla 13 Haziran'da düzenlenecek Turkcell GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışı için ilk adım düzenlenen tanıtım toplantısıyla atıldı.

SPOR Turkcell Granfondo İstanbul'da eğitim için pedal çevirecekler

İSTANBUL,(DHA) - TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in ve Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla 13 Haziran'da düzenlenecek Turkcell GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışı için ilk adım düzenlenen tanıtım toplantısıyla atıldı. Aynı zamanda Turkcell GranFondo Serisi'nin ilk yarışı olacak İstanbul ayağı için düzenlenen basın toplantısına Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın katıldı.

13 Haziran'da Beykoz Belediyesi önünden start alacak Turkcell GranFondo İstanbul yarışının kayıtları 9 Haziran'a kadar devam edecek. Pandemi nedeniyle 1500 bisikletçinin katılımıyla sınırlandırılacak yarışlar, 40 ve 82 km'lik kısa ve uzun parkurdan oluşacak. Turkcell GranFondo Serisi'nin ilk yarışında katılımcılar, pandemi döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için bir eğitim bursu da sağlayabilecek.

MURAT ERKANBİSİKLET SPORUNA HER ZAMAN DESTEK VERİYORUZ

Yol bisikleti alanında dünya çapında bir etkinlik olan GranFondo yarışlarını İstanbul'da ilk kez düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell olarak bisiklet sporuna her zaman destek veriyoruz. Bu desteğimizi bir adım öteye taşıyarak Turkcell GranFondo Serisi'ni başlatarak, yarışları ülkemizin farklı şehirlerine taşımayı planlıyoruz. Bunun ilk adımını ise dünyanın gözbebeği İstanbul'dan atacağız dedi.

YARIŞI TOPLUMSAL FAYDAYA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

İstanbul'da düzenlenecek etkinliği toplumsal faydaya da dönüştürmek istediklerini dile getiren Murat Erkan, Bu yarış vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için bir eğitim bursu kampanyası niteliği de taşıyor. 'Eğitim için pedalla' dediğimiz kampanya sayesinde yarışmacılar ve yarışmacıları destekleyenler bağış için katkıda bulunabilecek. Bunun yanı sıra yarışmaya katılan sporseverlerin yarışma alanına gelirken evlerinde bulunan elektronik atıkları da getirmelerini özellikle rica ediyoruz. Bu sayede geri dönüşüme kazandırılacak atıklardan elde edilen gelir de yine vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarının burslarına eklenecek. Yarışma kapsamında 'Değişim İçin Harekete Geç' mottosuyla, yarışmacıların t-shirtlerine yapıştırabilecekleri 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nı sticker olarak hazırlattık. Böylece Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na da destek vermeyi amaçlıyoruz diye konuştu.

MURAT AYDIN BİSİKLET BENİM ÇOCUKLUĞUMDAN GELEN BİR AŞK

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise Bisiklet benim çocukluğumdan gelen bir aşk. İstanbul'da hep bisikletin kullanımını hayal ettim. Bundan 6-7 yıl önce Zeytinburnu'nun tüm iç yollarını bisikletle buluşturduk. Ayrıca 30-40 kişilik bisikletli belediye timi kurmuştum. Kendim de makam aracı olarak bisikleti kullanmaya başladım. Bu sayede de bisikletlilere inanılmaz bir saygı duyulmaya başlandı. Zeytinburnu'ndaki deneyimimizi Beykoz'a taşıdık. Bir bisiklet takımı da kurduk. Bisiklet kullanımı arttıkça sadece sağlık harcamalarında 50 milyar TL'lik kar elde edeceğiz. Daha mutlu olacağız. Çevreyi ve doğayı daha az kirleteceğiz. Bisiklet bir ulaşım aracı değil aynı zamanda hoşgörü aracı. O sebeple de biz bisikleti hayatın merkezine yerleştirmek istiyoruz. Gönülleri birbirlerine kavuşturan Turkcell, bize bu konuda çok önemli bir destek verdi. Biz ev sahibiyiz diyoruz ama aslında Turkcell'in ev sahipliğinde bisiklet severlerle buluşacağız dedi.

ATIKLAR BİSİKLETE DÖNÜŞTÜ

Kampanya ile yarışmacılar ve yarışmacıları destekleyen sporseverler, Turkcell'in hazırladığı sosyal medya kartlarını kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşarak vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs katkısında bulunabilecek. Ayrıca yarışmaya katılacak sporseverler yarışma alanına evlerinde getirecekleri elektronik atıklar da toplanarak Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliğiyle geri dönüşüme kazandırılacak. Elde edilen gelir de Turkcell'in devam eden #eğitimedönüştür projesi kapsamında yine vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için bursa dönüşecek. Kampanyayla erişilen tüm burslar Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) vasıtasıyla sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitiminde burs olarak kullanılacak. Ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, 2015 yılında kabul edilen ve 2030 yılına kadar yoksulluğu ortadan kaldırmayı, dünyamızı korumayı, insanların barış ve refah içinde yaşamasını amaçlayan 17 amacın bilinmesi ve herkesin bununla ilgili bir şeyler yapmasını sağlamak için, yarışmacıların t-shirtlerine yapıştırabilecekleri 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nı 'Değişim için harekete geç' mottosuyla birlikte sticker olarak bastırılacak. Yarış günü alanda teknolojik atıklara dikkat çekilmesi amacıyla mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın teknolojik atıklardan tasarladığı bir bisiklet de sergilenecek.

Turkcell GranFondo İstanbul'a katılmak isteyen bisikletseverler, www.turkcellgranfondoserisi.com adresine girerek veya 0532 111 05 32'yi arayarak kayıt olabilecekler.

SPOR Turkcell Granfondo İstanbul'da eğitim için pedal çevirecekler
SPOR Turkcell Granfondo İstanbul'da eğitim için pedal çevirecekler
SPOR Turkcell Granfondo İstanbul'da eğitim için pedal çevirecekler
SPOR Turkcell Granfondo İstanbul'da eğitim için pedal çevirecekler
SPOR Turkcell Granfondo İstanbul'da eğitim için pedal çevirecekler
SPOR Turkcell Granfondo İstanbul'da eğitim için pedal çevirecekler

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Bisiklet, İstanbul, Haziran, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Turkcell Granfondo İstanbul'da eğitim için pedal çevirecekler - Son Dakika Spor


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