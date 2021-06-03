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Turkcell Granfondo İstanbul'da pedallar eğitim için dönecek - Son Dakika

Turkcell Granfondo İstanbul'da pedallar eğitim için dönecek

03.06.2021 12:27

- Turkcell Granfondo İstanbul'da pedallar eğitim için dönecek Turkcell'in ana sponsorluğunda gerçekleşecek Turkcell GranFondo Serisi'nin ilk yarışı 13 Haziran'da İstanbul Beykoz'da başlayacak.

- Turkcell Granfondo İstanbul'da pedallar eğitim için dönecek

İSTANBUL - Turkcell'in ana sponsorluğunda gerçekleşecek Turkcell GranFondo Serisi'nin ilk yarışı 13 Haziran'da İstanbul Beykoz'da başlayacak. Pedallar, vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına, özel eğitim bursu için dönecek.

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in ve Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek Turkcell GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışı 13 Haziran'da start alacak. Dünyanın farklı ülkelerinden binlerce sporcunun katılacağı ve Beykoz Belediyesi'nin önünden start alacak dev yarış, 40 ve 82 km'lik kısa ve uzun parkurlardan oluşacak. Yarış öncesi Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Beykoz'da düzenlenen lansmanda yarış hakkında bilgiler verdi.

Murat Erkan: "Yarışı toplumsal faydaya dönüştürüyoruz"

İstanbul'da düzenlenecek etkinliği toplumsal faydaya da dönüştürmek istediklerini dile getiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "Pandemi süreci hayatımızda bir çok sorun çıkardı. Biz de bu dönemde telekomünikasyon ve iletişimin çok önemli olduğunu ve hareketsizliğin en büyük problem oluğunu keşfettik. Pandemide bir hareketsizlik geldi burada bisiklet sporu ön plana çıkıyor. Sosyal mesafeyle, açık havada yapılan bir spora sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Biz iyi ve hayırlı işler yapıyoruz. Buradan ülkemize faydalı işlere ön ayak olmak istiyoruz. İstanbul Türkiye'nin gözbebeği. Beykoz da boğazın incisi. Böyle bir yerde böyle bir işe vesile olmak bizi mutlu ediyor. Bu projede 3 tane önemli katkı ve hareketimiz var. Bunlardan birisi pedalların eğitime dönüşmesi. Buraya katılan sporcular, yaptıkları bağış kampanyalarıyla sağlık çalışanlarımızın ve özellikle bu pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın eğitime ihtiyaç duyan çocuklarına destek olacaklar. Elektronik atıklar dünyanın problemi. Biz bu atıkları eğitime dönüştürme konusunda bir proje başlatmıştık. Bu yol yarışında, yarışmalara elektronik ataklarını toplama ünitelerine bırakacak. Bu da eğitime yönelik bir proje olacak. Birleşiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları doğrultusunda dünyanın daha barışçıl olması için 17 amaç tanıdı. Biz de bu amaçlara vurgu yapmak istiyoruz. Sporcular da isterlerse bu amaçları sticker olarak formalarında taşıyabilecekler. Bu sürdürülebilirlik amacı bizim için çok önemli. Türkiye'nin özel yerinde özel bir yarışında paydaş olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Başkan Murat Aydın: "Bisiklet hoşgörünün önemli bir aracı"

İlçede önemli bir organizasyon yapmanın mutluluğunu duyduklarını belirten Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise, "Benim bisiklet sevdam çocuklukta başladı. Babamın aldığı bir bisikletle. Çocukken kilometrelerce sürdüm. Öyle bir aşktı. İstanbul'da hep bisikleti hayal ettim. İnsanlar iş hayatında, kısa mesafelerde bisikleti kullanamaz mı diye düşündüm. Bisiklet yolları olması gerek diye düşündüm. Bundan 6-7 yıl önce belli hızın üstüne çıkılmayan yerlerde ortak kullanımın mümkün olduğunu öğrendim. Yani araçların belli km üzerine çıkma yasağının olduğu yerlerde bisiklet kullanılabilir mi diye araştırdım. Zeytinburnu iç yollarının tamamını ortak kullanıma açtık. Daha sonra farkındalık turları başlattık. Daha sonra Zeytinburnu'nda makam aracı olarak ağırlıklı olarak bisiklet kullanacağım dedim. Yüzde 90 bisikleti kullandım Zeytinburnu'nda. Beykoz bisiklet için inanılmaz bir yer. Her türlü amaca hizmet edebilecek parkurlara sahip. Zeytinburnu'ndaki deneyimizi burada devam ettirmeye başladık. Bisiklet takımı kurduk. Pandemiye kadar farkındalık turları yaptık. Sağlıklı yaşam kolay ulaşım dedik. Bisiklet insan yaşamına girdiği takdirde Türkiye sağlık harcamalarında en az 50 milyarlık tasarruf yapacağına inanıyorum. Bisiklet bir yaşam kültürü. Bisiklet hoşgörünün önemli bir aracı aslında. Bisiklet kullanırken fiziki, iletişim gibi her şeye açıksınız. Doğayı daha sürdürülebilir olarak kılıyorsunuz. Biz bisikleti hayatın merkezine yerleştirmek istiyorum. Bakanlığımız, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz destekler veriyor. Gönülleri birbirine sesli ve görüntülü buluşturan Turkcell'e destekleri için teşekkür ediyoruz. Beykoz'da bu yarışlar sürmeye devam edecek" diye konuştu.

13 Haziran'da Beykoz Belediyesi önünden start alacak yarışı, pandemi nedeniyle 1500 bisikletçinin katılımıyla sınırlandırılacak. 40 ve 82 km'lik kısa ve uzun parkurdan oluşan yarış, Beykoz Belediyesi önünden start alacak ve sırasıyla Yoros Kalesi, Yuşa Tepesi, Kaynarca ve Polonezköy'den geçilecek. Yarışta katılımcılar, pandemi döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için bir eğitim bursu da sağlayabilecek.

Turkcell Granfondo İstanbul'da pedallar eğitim için dönecek
Turkcell Granfondo İstanbul'da pedallar eğitim için dönecek
Turkcell Granfondo İstanbul'da pedallar eğitim için dönecek
Turkcell Granfondo İstanbul'da pedallar eğitim için dönecek
Turkcell Granfondo İstanbul'da pedallar eğitim için dönecek
Turkcell Granfondo İstanbul'da pedallar eğitim için dönecek
Turkcell Granfondo İstanbul'da pedallar eğitim için dönecek
Turkcell Granfondo İstanbul'da pedallar eğitim için dönecek
Turkcell Granfondo İstanbul'da pedallar eğitim için dönecek
Turkcell Granfondo İstanbul'da pedallar eğitim için dönecek
Turkcell Granfondo İstanbul'da pedallar eğitim için dönecek
Turkcell Granfondo İstanbul'da pedallar eğitim için dönecek
Turkcell Granfondo İstanbul'da pedallar eğitim için dönecek

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İstanbul, Bisiklet, Haziran, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turkcell Granfondo İstanbul'da pedallar eğitim için dönecek - Son Dakika Spor


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