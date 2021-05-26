Turkcell GranFondo İstanbul kayıtları 9 Haziran'a kadar devam edecek - Son Dakika

Turkcell GranFondo İstanbul kayıtları 9 Haziran'a kadar devam edecek

26.05.2021 11:26
Turkcell GranFondo İstanbul kayıtları 9 Haziran'a kadar devam edecek, System.String[]

Turkcell'in ve Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek Turkcell GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışı için geri sayım başladı.

Turkcell'in ve Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek Turkcell GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışı için geri sayım başladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kayıtları 9 Haziran'a kadar devam edecek yarışta, katılımcı sayısı pandemi nedeniyle 1500 bisikletçiyle sınırlandırılacak.

40 ve 82 km'lik kısa ve uzun parkurdan oluşan yarış, aynı zamanda İstanbul'da düzenlenecek ilk GranFondo bisiklet yarışı olma özelliği taşıyacak.

13 Haziran'da Beykoz Belediyesi önünden startı verilecek yarışta sırasıyla; Yoros Kalesi, Yuşa Tepesi, Kaynarca ve Polonezköy'den geçilecek. Turkcell GranFondo Serisi'nin ilk yarışında katılımcılar, pandemi döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için bir eğitim bursu da sağlayabilecek.

Kampanya ile yarışmacılar ve yarışmacıları destekleyen sporseverler, Turkcell'in hazırladığı sosyal medya kartlarını kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşarak vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs katkısında bulunabilecek.

Ayrıca yarışma alanında ve Turkcell mağazalarında toplanan tekno atıklar da TÜBİSAD iş birliğiyle geri dönüşüme kazandırılacak. Kampanyayla erişilen tüm burslar Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) vasıtasıyla sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitiminde burs olarak kullanılacak.

Turkcell GranFondo İstanbul kayıtları 9 Haziran'a kadar devam edecek

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İstanbul, Bisiklet, Haziran, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell GranFondo İstanbul kayıtları 9 Haziran'a kadar devam edecek - Son Dakika Spor


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