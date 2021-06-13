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Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı başladı - Son Dakika

Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı başladı

13.06.2021 11:00

Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı, Beykoz'da başladı.

Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı, Beykoz'da başladı.

İstanbul'da düzenlenen ilk GranFondo bisiklet yarışı olma özelliği taşıyan organizasyonun başlangıç işaretini Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın verdi.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın yanı sıra Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da yarış öncesi sporcularla bir araya geldi.

Yarış, 82 ve 40 kilometrelik iki kategoride gerçekleştirilecek. Organizasyon için ayrılan 1000 kişilik kontenjanın tamamı bisikletçiler tarafından doldurulurken, teknolojik atıklara dikkat çekilmesi amacıyla mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın teknolojik atıklardan tasarladığı bir bisiklet de yarış alanında sergilendi.

Beykoz Belediyesi önünden start alan yarışta Yoros Kalesi, Yuşa Tepesi, Kaynarca ve Polonezköy'den geçilecek. Turkcell GranFondo Serisi'nin ilk yarışında katılımcılar, salgın döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için bir eğitim bursu da sağlayabilecek.

Yarışa tam kapasiteli katılım olduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Turkcell GranFondo Yol Yarışı dünyanın dört bir yanında yapılan müthiş bir aktivite. Pandemi döneminde hareketsiz kaldık. Bu dönemde vatandaşlarımızın hareket etmesini istiyoruz. Bisiklet sporu da bunun için bir vesile. Hem mesafeyi koruyorsunuz hem spor yapıyorsunuz." diye konuştu.

Erkan, organizasyonun aynı zamanda salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için sosyal sorumluluk projesi olduğunu da ifade ederek, " Bu dönemde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimine katkı sağlamak için teknoloji atıklarımızı eğitime dönüştürüyoruz. İstanbul dünyanın göz bebeği, Beykoz ise Boğaz'ın incisi. Burada böyle bir aktiviteye vesile olmak bize çok gurur veriyor. 1000 kişilik katılımla sınırladık ama 15 ülkeden 1000 yarışmacı katıldı. 5 bin deseydik, muhtemelen 5 bin olacaktı. Bu dönemde ülkeler arası aktivite olması da ayrı bir önem katıyor. Biz bisiklet sporuna eskiden beri destek oluyoruz. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'ndan itibaren bisiklet sporuna destek olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz İstanbul dışında başka illere de bu GranFondo serisini götürmek. Türkiye'de bisiklet sporu çok seviliyor. Biz de buna destek olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı başladı
Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı başladı
Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı başladı
Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı başladı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Bisiklet Yarışı, İstanbul, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı başladı - Son Dakika


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