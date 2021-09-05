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Turkcell GranFondo İzmir başladı - Son Dakika

Turkcell GranFondo İzmir başladı

05.09.2021 10:19

- Turkcell GranFondo İzmir başladı Yarışta pedallar 'eğitim' için dönüyor Türk bisikletine yeni bir soluk getiren Turkcell GranFondo Serisi heyecanı İzmir'de başladı.

- Turkcell GranFondo İzmir başladı

Yarışta pedallar 'eğitim' için dönüyor

İZMİR - Türk bisikletine yeni bir soluk getiren Turkcell GranFondo Serisi heyecanı İzmir'de başladı. Yaklaşık bin 500 bisikletsever, İzmir Valiliği'nin desteğiyle pedallamaya Konak'tan başladı. Rekor sayıda engelli katılımcının ilk kez yer aldığı Turkcell GranFondo İzmir'de görme engelli bisikletçiler önde yön göstericinin olduğu tandem bisikletleri ile yarışacak.

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in, Türk bisikletine yeni bir soluk getirmek için başlattığı 2021 Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı serisinde heyecan İzmir'de başladı. 20 ülkeden yaklaşık bin 500 bisikletsever, İzmir Valiliği'nin desteği ile Turkcell GranFondo İzmir'de pedal çevirdi.

57 ve 105 km'lik kısa ve uzun iki parkurdan oluşacak yarışta, bisiklet tutkunları Konak Meydanı'ndan start aldı. Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe güzergahından geçecek katılımcılar, Urla'nın ardından finiş için yeniden Konak Meydanı'nda buluşacaklar. Turkcell GranFondo İzmir'de ilk kez bedensel engelli sporcular için de yarış gerçekleştirilecek. Rekor sayıda engellinin yer aldığı organizasyonda görme engelli bisikletçiler önde yön göstericinin olduğu tandem bisikletleriyle Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisikleti Yarışı'nda yer alacaklar.

Katılımcılar 'eğitim' için pedallıyor

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, bu organizasyonda aynı zamanda orman yangınları ve sel felaketinde zarar gören ailelerin çocuklarının eğitimine destek sağlanacağının altını çizdi. Özbayraktar, " Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birindeyiz. Bugün de çok güzel bir organizasyonumuz var ve rekor bir katılım var. Buraya gelen sporcular da eğitim için pedallayacaklar bugün aslında. Hem orman yangınlarında zarar gören ailelerin çocuklarının eğitimi için hem de selde zarar gören ailelerin eğitimi için pedallayacaklar. Bu çok önemli bir şey tabi ki. Biz bisiklet sporunu destekliyoruz. Türkiye'de şu anda 50 milyon civarında aktif bisiklet var ama bunların bir kısmı depolarda duruyor; çatı aralarında duruyor. Bunların da biz daha aktif şekilde kullanılmasını istiyoruz çünkü ne kadar çok bisiklet kullanılırsa o kadar çok sağlıklı bireyler yetişir ve daha da güzel çevremiz olur. Bisiklet sporuna sürdürülebilirliği destekleyen bir gözle bakıyoruz. Onun için Türkiye'nin Turkcell'i olarak bisiklete verdiğimiz bu desteği sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı iş birliğiyle orman yangınlarında ve sel felaketlerinde maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimleri için dönüyor. Ayrıca afet bölgesinde zarar gören okulların tadilatı için de destek sağlanacak.

Turkcell GranFondo İzmir başladı
Turkcell GranFondo İzmir başladı
Turkcell GranFondo İzmir başladı
Turkcell GranFondo İzmir başladı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Konak Meydanı, Bisiklet, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turkcell GranFondo İzmir başladı - Son Dakika Spor


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