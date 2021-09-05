Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı başladı

Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı, 20 ülkeden yaklaşık bin 500 bisikletseverin katılımıyla İzmir'de başladı.
Bisiklet tutkunları, 57 kilometrelik kısa ve 105 kilometrelik uzun parkurdan oluşan yarışlar için Konak Meydanı'ndan start aldı.
Engelli bisikletçilerin de yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda kısa parkurda yarışacak sporcular Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe güzergahından dönerek Konak Meydanı'na gelecek.
Uzun parkurda yarışacaklar ise aynı istikamette Urla'dan dönerek finiş için yeniden Konak Meydanı'na ulaşacak.
Kaynak: AA
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