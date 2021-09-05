Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı başladı

Uzun parkurda yarışacaklar ise aynı istikamette Urla 'dan dönerek finiş için yeniden Konak Meydanı'na ulaşacak.

Engelli bisikletçilerin de yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda kısa parkurda yarışacak sporcular Balçova , Narlıdere , Güzelbahçe güzergahından dönerek Konak Meydanı'na gelecek.

Bisiklet tutkunları, 57 kilometrelik kısa ve 105 kilometrelik uzun parkurdan oluşan yarışlar için Konak Meydanı 'ndan start aldı.

Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı , 20 ülkeden yaklaşık bin 500 bisikletseverin katılımıyla İzmir'de başladı.

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