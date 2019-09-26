Son Dakika Haberleri: Turkcell güneş enerjisiyle iletişimi her yere taşıyor
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Turkcell güneş enerjisiyle iletişimi her yere taşıyor

50 dakika önce

Turkcell geliştirdiği inovatif çözümü Portatif Solar Saha ile nüfusu belirli dönemlerde yoğunlaşan ve enerji kaynağı bulunmayan bölgelerde kaliteli iletişim hizmeti sağlıyor.

Turkcell güneş enerjisiyle iletişimi her yere taşıyor, System.String[]

Turkcell geliştirdiği inovatif çözümü Portatif Solar Saha ile nüfusu belirli dönemlerde yoğunlaşan ve enerji kaynağı bulunmayan bölgelerde kaliteli iletişim hizmeti sağlıyor.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:25 
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