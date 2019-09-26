Turkcell güneş enerjisiyle iletişimi her yere taşıyor
50 dakika önce
Turkcell geliştirdiği inovatif çözümü Portatif Solar Saha ile nüfusu belirli dönemlerde yoğunlaşan ve enerji kaynağı bulunmayan bölgelerde kaliteli iletişim hizmeti sağlıyor.
Turkcell geliştirdiği inovatif çözümü Portatif Solar Saha ile nüfusu belirli dönemlerde yoğunlaşan ve enerji kaynağı bulunmayan bölgelerde kaliteli iletişim hizmeti sağlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:25
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