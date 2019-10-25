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Son Dakika Ekonomi Turkcell, Hediye Havuzu'nu hizmete sundu

Turkcell, Hediye Havuzu'nu hizmete sundu

10 dakika önce

Turkcell'in "Dijital Operatör" uygulamasına yeni eklediği "Hediye Havuzu" ile bireysel müşteriler Turkcell'den kazandıkları ve kazanabilecekleri tüm hediyeleri ve ayrıcalıkları tek alanda görerek takip edebilecek.

Turkcell, Hediye Havuzu'nu hizmete sundu, System.String[]

Turkcell'in "Dijital Operatör" uygulamasına yeni eklediği "Hediye Havuzu" ile bireysel müşteriler Turkcell'den kazandıkları ve kazanabilecekleri tüm hediyeleri ve ayrıcalıkları tek alanda görerek takip edebilecek.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket sunduğu tüm hediye ve fırsatları Dijital Operatör içindeki "Hediye Havuzu"nda bir araya getirdi.

Kullanıcılar, Hediye Havuzu'na girerek, kazandıkları hediyelerinden dönemsel avantajlara kadar tüm faydaları öğrenip, inceleyebilecek

Turkcell Platinum, GNÇ, Paycell gibi ayrıcalıklar sunan uygulamalara da Hediye Havuzu içerisinden erişilebilirken, son bir yıl içinde kazanılan geçmiş hediyeler de Hediye Havuzu'nda görüntülenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, aylık 14,5 milyon kullanıcının, 700 milyondan fazla işlem gerçekleştirdiği Dijital Operatör uygulamasına Hediye Havuzu alanını eklediklerini bildirdi.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Dijital Operatör'de yer alan yapay zekalı Turkcell asistan, otomatik arama bağlantı kontrolü, konum bildirerek network şikayeti iletip takip etme, kişiye özel hatırlatmalar ve dijital mağaza gibi birçok çözümle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırırken, Salla Kazan, #senyapdiye, Sürpriz Nokta, Hediye Yarışı gibi kampanyalarla da hayatı daha eğlenceli hale getiriyoruz.

Son üç yılda sadece Salla Kazan ile 1 milyar adetten fazla hediye verdik. Hediye Havuzu ile birçok kanal ve uygulamamız üzerinden verdiğimiz bu hediyeleri ve geçmişte kazanılmış hediyeleri tek bir alanda toplayarak, müşterilerimizin kolayca erişimine sunuyoruz. Turkcell'li olmanın avantajlarını artık Hediye Havuzu'nda topluyoruz."

Verilen bilgiye göre, Hediye Havuzu'nun gelişine özel, tüm bireysel müşterilere yurt içi kullanımlarında geçerli günlük 1 GB internet armağan ediliyor.

Müşteriler bu hediyeyi Hediye Havuzu alanından 14 Kasım'a kadar diledikleri bir günde aktif hale getirip kullanabilecek ya da sevdiklerine hediye edebilecekler.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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