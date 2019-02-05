Turkcell: Huawei ile çalışmaya devam edeceğiz
1 saat önce
Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, "Huawei ile ilgili yaşanan durum oldukça karmaşık. Akıllı telefon pazarında yaşanan kıyasıya rekabet ve 5G altyapısında kimin söz sahibi olacağı mücadelesini göz ardı ederek Huawei'nin karşı karşıya olduğu durumu değerlendirmek doğru olmayacaktır" diye konuştu.
Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, "Huawei ile ilgili yaşanan durum oldukça karmaşık. Akıllı telefon pazarında yaşanan kıyasıya rekabet ve 5G altyapısında kimin söz sahibi olacağı mücadelesini göz ardı ederek Huawei'nin karşı karşıya olduğu durumu değerlendirmek doğru olmayacaktır" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:30
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