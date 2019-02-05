Son Dakika Haberleri: Turkcell: Huawei ile çalışmaya devam edeceğiz

Turkcell: Huawei ile çalışmaya devam edeceğiz

1 saat önce

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, "Huawei ile ilgili yaşanan durum oldukça karmaşık. Akıllı telefon pazarında yaşanan kıyasıya rekabet ve 5G altyapısında kimin söz sahibi olacağı mücadelesini göz ardı ederek Huawei'nin karşı karşıya olduğu durumu değerlendirmek doğru olmayacaktır" diye konuştu.

Turkcell: Huawei ile çalışmaya devam edeceğiz, System.String[]
Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, "Huawei ile ilgili yaşanan durum oldukça karmaşık. Akıllı telefon pazarında yaşanan kıyasıya rekabet ve 5G altyapısında kimin söz sahibi olacağı mücadelesini göz ardı ederek Huawei'nin karşı karşıya olduğu durumu değerlendirmek doğru olmayacaktır" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:30 

Huawei, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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