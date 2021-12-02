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Geleceğin hukuk teknolojileri Lexathon'da yarışacak - Son Dakika

Geleceğin hukuk teknolojileri Lexathon'da yarışacak

02.12.2021 10:19
Geleceğin hukuk teknolojileri Lexathon'da yarışacak

Turkcell, hukuk teknolojilerine ilgi duyan ve gelişmesine katkıda bulunmak isteyen hukuk ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin takımlar halinde yarışacağı hukuk teknolojileri hackathon projesi 'Lexathon'u düzenlediğini duyurdu.

Turkcell, hukuk teknolojilerine ilgi duyan ve gelişmesine katkıda bulunmak isteyen hukuk ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin takımlar halinde yarışacağı hukuk teknolojileri hackathon projesi 'Lexathon'u düzenlediğini duyurdu. Bu yıl ilk kez yapılacak olan Lexathon, 15 Aralık'ta başlayacak. Maratonda ulusal ve uluslararası düzeyde önemli konuşmacılar tarafından online olarak eğitimler verilecek.

28 Aralık'ta tamamlanacak Lexathon sonunda başarılı olan öğrenciler, para ödülleri kazanmanın yanı sıra Turkcell ve programı destekleyen hukuk bürolarında staj yapabilme fırsatına da kavuşacak.

Türkiye'de ilk kez hukuk ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin bir araya geleceği 'Hukukta Dijital Dönüşüm' konulu hackathon projesi olan 'Lexathon'da gençler, hukuk alanında geleceğin hukuk teknolojilerini geliştirmek için yarışacak. Yenilikçi fikirlere kapı aralayacak programda, başta öğrenciler olmak üzere ekosistem paydaşlarının bir araya getirilmesi, hukuk teknolojileri alanında çalışmaların geliştirilmesi, öğrenciler için birlikte öğrenme ve geliştirme ortamının oluşturulması hedefleniyor.

"HUKUK TEKNOLOJİLERİNİ KARİYERE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Turkcell'in eğitim ve kariyer konusunda her fırsatta gençlerin yanında olduğunu belirten Turkcell Hukuk ve Regülasyon Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, "Dijitalleşmenin her alanda olduğu gibi hukuk süreçlerine de yenilikçi çözümler getirdiğine ve geleneksel iş yapış şekillerinin verimlilik odaklı olarak yeniden kurgulandığına şahit oluyoruz. Turkcell, ülkemizde hukuk teknolojileri alanındaki çalışmaların geliştirilmesinde öncü rol oynuyor. Bu kapsamda hukuk teknolojilerine yönelik yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması hedefiyle hukuk eksenli bir hackathon projesi başlattık. Hukukta Dijital Dönüşüm projelerinin tasarlanacağı 'Lexathon' ile Türkiye'de bir ilke daha imza atıyoruz. Hukuk ve mühendislik fakültelerinde okuyan gençlerimize yenilikçi bir öğrenme deneyimi yaşatacak yarışma sonunda, başarılı olanlara Turkcell'de ve programa destek veren saygın hukuk bürolarında staj imkanı da sağlayarak hukuk teknolojilerini kariyere dönüştürüyoruz. Teknolojinin dahil olduğu tüm alanlarda öncülüğümüzü sürdürerek, geleceğin teminatı olan gençlerimizi her fırsatta desteklemeye, onlara eğitim ve deneyim imkanları oluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

BAŞVURULAR 10 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

Farklı temalarda eğitimlerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından değerli akademisyenlerin konuşmaları ile konunun uzmanlarından mentorluk desteğine de yer verilecek olan Lexathon'da, hukuk ve teknolojiyi bir araya getirerek süreçlere yaratıcı çözümler bulunması amaçlanıyor. 15-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek program sonunda eğitim ve seminerlerin en az yüzde 70'ine katılanlara Turkcell Akademi Dijital Sertifikası verilecek. Lexathon'u kazanan ilk 3 takımdaki öğrencilere ise para ödüllerinin yanı sıra staj imkanı da sağlanacak. Üniversitelerin hukuk ve mühendislik fakültesi bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin katılımına açık olan Lexathon için başvurular, 10 Aralık'a kadar https://kariyerim.turkcell.com.tr/lexathon adresinden yapılabilecek.

KONUNUN UZMANLARINDAN FARKLI TEMALARDA EĞİTİMLER VE MENTORLUK DESTEĞİ

Hukukta Dijital Dönüşüm konusunun ele alınarak yenilikçi fikirlerin geliştirileceği programda katılımcılar; Hukukta Görselleştirme, Yapay Zeka, İnovasyon, Dijital Dönüşüm ve Kişisel Gelişim başlıklı temalarda online eğitimler alabilecekler. Eğitim ve seminerlerin sonunda katılımcılar, bu temalarla ilişkilendirdikleri fikirleriyle Lexathon'da yarışacaklar. Katılımcılara ayrıca Turkcell'in ve programa destek veren hukuk bürolarının deneyimli çalışanları tarafından mentorluk desteği de sağlanacak.


Geleceğin hukuk teknolojileri Lexathon'da yarışacak
Geleceğin hukuk teknolojileri Lexathon'da yarışacak

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Mühendislik Fakültesi, geri dönüşüm, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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