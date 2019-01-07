Turkcell, Ibm ile Birlikte Hayata Geçirdikleri Projeyi Anlatıyor
1 saat önce
Turkcell Müşteri Deneyimi Direktörü Sinem Yüksel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Turkcell
Müşteri Deneyimi Direktörü Sinem Yüksel, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
IBM ile birlikte hayata geçirdikleri projeden bahseden Yüksel, şunları söyledi: " Özellikle telekom sektöründe dünyadaki değişimle paralel Turkcell'in iş yapış şeklindeki değişimden, dijital dönüşümden ve bu dönüşümle birlikte dijital ekonominin getirdiği yenilikler bizim gündemimizde. Bu noktada bizler bu değişen dünyayı müşterilerimizin hayatına nasıl yansıtıyoruz işte bu çok önemli. IBM ile birlikte hayata geçirdiğimiz projeler ise bu konuda atılan en önemli somut adımlardır."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:32
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