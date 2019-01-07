Son Dakika Haberleri: Turkcell, Ibm ile Olan Çalışma Deneyimini Anlatıyor

Turkcell, Ibm ile Olan Çalışma Deneyimini Anlatıyor

1 saat önce

Turkcell Müşteri Deneyimi Direktörü Sinem Yüksel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Turkcell Müşteri Deneyimi Direktörü Sinem Yüksel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Turkcell'in IBM ile olan çalışma deneyimi hakkında konuşan Yüksel, "Teknoloji aslında dünyanın gündeminde hayatımızın tam merkezinde. Önemli olan dönüşümü takip ederek bu teknolojiyi önemli ve nokta atışı iş birlikleri ile hayata geçirmek. IBM'de bu anlamda bize yol gösteren ve keyifle çalıştığımız çok önemli bir partner" dedi.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:32 

TV, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Sektörel, Ekonomi
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