Turkcell, Ibm ile Olan Çalışma Deneyimini Anlatıyor
1 saat önce
Turkcell Müşteri Deneyimi Direktörü Sinem Yüksel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Turkcell
Müşteri Deneyimi Direktörü Sinem Yüksel, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Turkcell'in IBM ile olan çalışma deneyimi hakkında konuşan Yüksel, "Teknoloji aslında dünyanın gündeminde hayatımızın tam merkezinde. Önemli olan dönüşümü takip ederek bu teknolojiyi önemli ve nokta atışı iş birlikleri ile hayata geçirmek. IBM'de bu anlamda bize yol gösteren ve keyifle çalıştığımız çok önemli bir partner" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:32
76'ıncı Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu! Geceye Green Book Filmi Damga Vurdu
Oyuncu Metin Akpınar Hakkında, "Hükümete Karşı Silahlı İsyana Tahrik Etme" Suçundan Fezleke Hazırlandı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Hakem Hataları Televizyonda Tartışılmasın
Bankalar Birliği: Futbol Kulüplerinin Borçlarının Bankaya Devredilmesi Söz Konusu Değil