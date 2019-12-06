Son Dakika Haberleri: Turkcell ile Çin Kalkınma Bankası arasında mutabakat anlaşması imzalandı
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Turkcell ile Çin Kalkınma Bankası arasında mutabakat anlaşması imzalandı

6 saat önce

Turkcell, altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere Çin Kalkınma Bankası'yla 8 yıl vadeli bir krediye ilişkin mutabakat anlaşması imzaladı.

Turkcell ile Çin Kalkınma Bankası arasında mutabakat anlaşması imzalandı, System.String[]

Turkcell, altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere Çin Kalkınma Bankası'yla 8 yıl vadeli bir krediye ilişkin mutabakat anlaşması imzaladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 500 milyon avro tutarındaki kredinin Çinli tedarikçilerden yapılacak donanım ve ekipman alımlarının finansmanı için kullanılması planlanıyor.

Üç yıl boyunca kullanılabilecek olan bu kredinin, kullanım süresi boyunca geri ödemesi olmayacak ve toplamda 8 yıllık vadede geri ödenmesi hedeflenecek. Kredinin nihai anlaşmaya dökülmesi için taraflar çalışmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mevcut teknolojimizle birlikte 5G çalışmalarımızın hızlandığı bu günlerde finansman tarafında da hazır olmanın planlarını yapıyoruz. Planlarımızın bir parçası olarak önümüzdeki 3 yılın satın alımlarını finanse edebileceğimiz bu uzun vadeli ve uygun maliyetli krediyle güçlenmiş olacağız.

Amacımız nihai kredi anlaşmasını gelecek yılın ilk çeyreğinde imzalayarak hem mevcut alımlarımızı hem de ileride oluşabilecek 5G alımlarımızı bu krediden karşılamak. Ülkemize ve şirketimize olan güvenin güçlü bir göstergesi olarak gördüğümüz bu gelişmenin başarıyla tamamlanarak benzer işlemlerin de önünü açmasını bekliyoruz."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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