Son Dakika Haberleri: Turkcell'in 1400 Mağazası Minik Dostlara Kapılarını Açıyor

Turkcell'in 1400 Mağazası Minik Dostlara Kapılarını Açıyor

5 dakika önce

Turkcell, sayıları her geçen gün artan sokak hayvanlarına yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Turkcell'in 1400 Mağazası Minik Dostlara Kapılarını Açıyor, System.String[]
Turkcell, sayıları her geçen gün artan sokak hayvanlarına yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Kısa süre önce başlatılan ve büyük bir ilgiyle karşılanan #BirKalpMama kampanyası, şimdi de sevimli dostlarımıza bir yuva kazandırmak için harekete geçiyor. Yapılan açıklamada; Türkiye'nin dört bir yanındaki yaklaşık 1400 Turkcell mağazası, minik dostlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kampanyasının ardından onlara sıcacık bir yuva haline geliyor. Şirketin mağazalarına gelen sevimli dostlar, yerleştirilen kulübelerde barınma ihtiyacını giderebilecek.

Reklam filminde başrolde yer aldılar

Eğlenceli bir reklam filmiyle duyurulan proje #BirKalpMama etiketiyle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdiği kaydedildi. Sevimli dostların rol aldığı film şirketin resmi YouTube hesabından ulaşılabilir. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:41 Kaynak: İHA

Ekonomi
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