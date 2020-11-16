Turkcell 2020'yi 9 milyar TL yatırımla tamamlayacak - Son Dakika

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yıl sonuna kadar toplam yatırımlarını 9 milyar TL'ye çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

2020'nin üçüncü çeyreğini güçlü büyüme rakamlarıyla tamamlayan Turkcell, yıl sonuna kadar toplam yatırımlarını 9 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan yaptığı açıklamada, Turkcell Grubu'nun üçüncü çeyrekte tüm alanlarda güçlü büyüme gösterdiğini vurgulayarak, şirket gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1'lik artışla 7,6 milyar TL'ye çıktığını kaydetti.

Şirket olarak pandemi döneminde de yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Erkan, "Şirket olarak kurulduğumuzdan beri Türkiye'ye 50 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık. 2020'de de yatırımlarımız hız kesmedi. Bu yıl sonuna kadar toplam yatırımlarımızın yaklaşık 9 milyar TL seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz. 26 yıldır Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ve istihdam sağlayan şirketlerden birisi olduk. Önümüzdeki dönemde de ülkemiz değer üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL