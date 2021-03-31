Turkcell'in 4.5G'siyle 5 yılda 6 milyar GB'ın üzerinde data kullanıldı - Son Dakika

Turkcell'in 4.5G'siyle 5 yılda 6 milyar GB'ın üzerinde data kullanıldı

31.03.2021 11:09
Turkcell'in 4.5G'siyle 5 yılda 6 milyar GB'ın üzerinde data kullanıldı, System.String[]

Turkcell'liler 4.5G'nin 5. yıldönümünde toplamda 9 milyar GB data kullanırken sadece 4.5G şebekesi üzerinden kullanılan data miktarı 6 milyar GB'ı aştı.

Turkcell'liler 4.5G'nin 5. yıldönümünde toplamda 9 milyar GB data kullanırken sadece 4.5G şebekesi üzerinden kullanılan data miktarı 6 milyar GB'ı aştı.

Aldığı 4.5G frekanslarıyla dünyanın en güçlü iletişim altyapılarından birini Türkiye'nin kullanımına sunan Turkcell, bu dönemde mobilde sağladığı 1.6 Gbps hızla dünyanın en hızlı operatörlerinden biri olarak öne çıktı. Turkcell'in hızlı interneti kullanım rakamlarına da yansıdı. 4.5G'nin hayata geçtiği son 5 yılda Turkcell'liler toplamda 9 milyar GB data kullanırken, sadece 4.5G şebekesi üzerinden kullanılan data miktarı 6 milyar GB'ı aştı. Turkcell'in BiP, fizy, TV+ ve Dergilik gibi uygulamaları kullanım rekorları kırdı.

"Bugünleri düşünerek 4.5G'de en fazla sayıda frekansı aldık"

4.5G'nin 5. yıldönümünde müşterilerine dünyada örnek gösterilen mobil internet hizmeti sunduklarını belirten Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin sözlerine şöyle devam etti: "Bundan 5 yıl önce 4.5G ihalesine katıldığımızda bugünleri düşünerek en geniş spektrumu aldık. Geldiğimiz nokta ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu. Pandemi sürecinde müşterilerimizin hızlı ve kaliteli internet ihtiyacını başarıyla karşıladık. Hatta bu güçlü altyapımız sayesinde Superbox gibi inovatif çözümümüzle Türkiye'nin her yerine fiber hızında mobil internet hizmeti götürdük. Yurt dışında örnek gösterilen altyapımızın gücüyle hayata geçirdiğimiz yerli dijital servislerimizle müşterilerimizin hayatına değer katarken yerli uygulama ve servislerimizle dijital ihracat hamlesi başlattık. Ülkemizin adını uygulamalarımızla dünyaya duyurduk. Bugün iletişim ve yaşam platformumuz BiP, 192 ülkeden farklı kullanıcıya sahip bulunuyor. Ayrıca bu güçlü altyapımız üzerinden sunduğumuz yerli uygulamalarımızla insanımıza yapılmak istenen dijital dayatmalara izin vermedik. Bu sayede son dönemde BiP'e yönelik artan dijital göç talebini başarıyla yönettik."

"Güçlü altyapımızla 5G'ye bugünden hazırız"

Mevcut altyapılarının 5G'ye geçişi kolaylaştıracağına inandıklarını dile getiren Gediz Sezgin şunları söyledi: "Şu an mobilde desteklemekte olduğumuz 1.6 Gbps hızla Rusya'dan bir operatörle birlikte dünyanın en hızlı iki 4.5G şebekesinden birine sahibiz. Bu güçlü altyapımız sayesinde 5G'ye de hazırız. Turkcell olarak güçlü 4.5G altyapımız sayesinde 5G'de pek çok ilke imza attık. Örneğin Türkiye'nin ilk 5G üzerinden canlı TV yayınını gerçekleştirerek bu alandaki yetkinliğimizi ortaya koyduk. Türkiye'nin Turkcell'i olarak teknolojideki öncü rolümüzü ve yerli teknolojilere verdiğimiz desteği 4.5G'nin ardından 5G'de de sürdürüyoruz. Yerli ve milli ürünleri kullanabilmek için her türlü Ar-Ge çalışmasına tam destek veriyoruz. 4.5G yerli baz istasyonu ULAK'ın yanı sıra Aselsan ile yerli anten ve yerli radyolink ürünlerini şebekesinde kullanan ilk operatör olmanın verdiği gururla 5G konusunda yerli bir ekosistemin oluşturulması için çalışıyoruz. Bununla birlikte 5G'yi sadece şebeke ekipmanı olarak düşünmeyip aynı zamanda gerek üniversitelerimiz gerek yerli tedarikçilerimizle birlikte çalışarak, ülkemizi 5G'de söz sahibi yapacak yerli ve milli 5G çözümlerinin tasarlanıp geliştirilmesine katkı sağlıyoruz."

Turkcell şebekesi üzerinden 4.5G'nin hayata geçtiği ilk gün olan 1 Nisan 2016'da tüm şebeke üzerinden günlük 1,2 milyon GB'lık veri trafiği gerçekleşirken, bu rakam 30 Mart 2021 tarihi itibariyle günlük 10,7 milyon GB'a çıktı. Böylece günlük data kullanımındaki artış oranı yüzde 773'e ulaştı. Bununla birlikte son 5 yılda Turkcell şebekesi üzerinden en çok data tüketen ilk 10 il sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Mersin, Hatay ve Adana oldu. - İSTANBUL

Turkcell'in 4.5G'siyle 5 yılda 6 milyar GB'ın üzerinde data kullanıldı
Turkcell'in 4.5G'siyle 5 yılda 6 milyar GB'ın üzerinde data kullanıldı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Fizy, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'in 4.5G'siyle 5 yılda 6 milyar GB'ın üzerinde data kullanıldı - Son Dakika Ekonomi


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