Turkcell'in 4.5G'siyle 5 yılda 6 milyar GB'nin üzerinde veri kullanıldı - Son Dakika

Turkcell'liler 4.5G'nin 5'inci yıldönümünde toplamda 9 milyar GB data (veri) kullanırken sadece 4.5G şebekesi üzerinden kullanılan veri miktarı 6 milyar GB'yi aştı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 4.5G ihale sürecinde en fazla frekansı alarak dünya çapındaki en güçlü altyapılardan birini Türkiye'ye kazandıran Turkcell bu sayede salgın döneminde de kaliteli ve hızlı hizmet sundu.

Turkcell'in güçlü altyapısı üzerinden hayata geçirdiği dijital servisler de müşterilerinin hayatına değer kattı. Aldığı 4.5G frekanslarıyla dünyanın en güçlü iletişim altyapılarından birini Türkiye'nin kullanımına sunan Turkcell, bu dönemde mobilde sağladığı 1.6 Gbps hızla dünyanın en hızlı operatörlerinden biri olarak öne çıktı. 4.5G'nin hayata geçtiği son 5 yılda Turkcell'liler toplamda 9 milyar GB veri kullanırken, sadece 4.5G şebekesi üzerinden kullanılan data miktarı 6 milyar GB'ı aştı. Turkcell bu süreçte güçlü altyapısı üzerine kendi mühendislerinin geliştirdiği yerli dijital servis ve uygulamalarıyla da müşterilerinin hayatını kolaylaştırdı. Turkcell'in BiP, fizy, TV+ ve Dergilik gibi uygulamaları kullanım rekorları kırdı.

"Bugünleri düşünerek 4.5G'de en fazla sayıda frekansı aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 4.5G'nin 5. yıldönümünde müşterilerine dünyada örnek gösterilen mobil internet hizmeti sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan 5 yıl önce 4.5G ihalesine katıldığımızda bugünleri düşünerek en geniş spektrumu aldık. Geldiğimiz nokta ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu. Pandemi sürecinde müşterilerimizin hızlı ve kaliteli internet ihtiyacını başarıyla karşıladık. Hatta bu güçlü altyapımız sayesinde Superbox gibi inovatif çözümümüzle Türkiye'nin her yerine fiber hızında mobil internet hizmeti götürdük. Yurt dışında örnek gösterilen altyapımızın gücüyle hayata geçirdiğimiz yerli dijital servislerimizle müşterilerimizin hayatına değer katarken yerli uygulama ve servislerimizle dijital ihracat hamlesi başlattık. Ülkemizin adını uygulamalarımızla dünyaya duyurduk. Bugün iletişim ve yaşam platformumuz BiP, 192 ülkeden farklı kullanıcıya sahip bulunuyor. Ayrıca bu güçlü altyapımız üzerinden sunduğumuz yerli uygulamalarımızla insanımıza yapılmak istenen dijital dayatmalara izin vermedik. Bu sayede son dönemde BiP'e yönelik artan dijital göç talebini başarıyla yönettik."

"Güçlü altyapımızla 5G'ye bugünden hazırız"

Mevcut altyapılarının 5G'ye geçişi kolaylaştıracağına inandıklarını aktaran Sezgin, "Şu an mobilde desteklemekte olduğumuz 1.6 Gbps hızla Rusya'dan bir operatörle birlikte dünyanın en hızlı iki 4.5G şebekesinden birine sahibiz. Bu güçlü altyapımız sayesinde 5G'ye de hazırız. Turkcell olarak güçlü 4.5G altyapımız sayesinde 5G'de pek çok ilke imza attık. Örneğin, Türkiye'nin ilk 5G üzerinden canlı TV yayınını gerçekleştirerek bu alandaki yetkinliğimizi ortaya koyduk."

Sezgin, Turkcell olarak teknolojideki öncü rollerini ve yerli teknolojilere verdikleri desteği 4.5G'nin ardından 5G'de de sürdürdüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Yerli ve milli ürünleri kullanabilmek için her türlü Ar-Ge çalışmasına tam destek veriyoruz. 4.5G yerli baz istasyonu ULAK'ın yanı sıra Aselsan ile yerli anten ve yerli radyolink ürünlerini şebekesinde kullanan ilk operatör olmanın verdiği gururla 5G konusunda yerli bir ekosistemin oluşturulması için çalışıyoruz. Bununla birlikte 5G'yi sadece şebeke ekipmanı olarak düşünmeyip aynı zamanda gerek üniversitelerimiz gerek yerli tedarikçilerimizle birlikte çalışarak, ülkemizi 5G'de söz sahibi yapacak yerli ve milli 5G çözümlerinin tasarlanıp geliştirilmesine katkı sağlıyoruz."

Turkcell şebekesi üzerinden 4.5G'nin hayata geçtiği ilk gün olan 1 Nisan 2016'da tüm şebeke üzerinden günlük 1,2 milyon GB'lik veri trafiği gerçekleşirken, bu rakam 30 Mart 2021 tarihi itibariyle günlük 10,7 milyon GB'ye çıktı. Böylece günlük data kullanımındaki artış oranı yüzde 773'e ulaştı. Bununla birlikte son 5 yılda Turkcell şebekesi üzerinden en çok data tüketen ilk 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Mersin, Hatay ve Adana oldu.