Turkcell'in Avrupa Birliği tarafından desteklenen 5G Ar-Ge projesi sayısı beşe çıktı - Son Dakika

Turkcell'in Avrupa Birliği tarafından desteklenen 5G Ar-Ge projesi sayısı beşe çıktı

17.03.2021 09:59
Turkcell'in Avrupa Birliği tarafından desteklenen 5G Ar-Ge projesi sayısı beşe çıktı, System.String[]

Dijital operatör Turkcell'in 5G alanında geliştirdiği beş proje Avrupa Birliği Horizon 2020 Ar-Ge programına kabul edildi.

Dijital operatör Turkcell'in 5G alanında geliştirdiği beş proje Avrupa Birliği Horizon 2020 Ar-Ge programına kabul edildi. Operatör, Avrupa'da 5G teknolojilerinin geliştirilmesine destek sağlayan inovasyon çalışmalarına Türkiye'den en çok katkı sunan operatör oldu.

Dijital operatör Turkcell'in 5G alanında yürüttüğü dört yeni inovasyon projesi daha Avrupa Birliği Horizon 2020 Ar-Ge programına kabul edildi. Otonom sürüş iletişimi konusundaki 5G-MOBIX projesinin ardından dört yeni 5G projesine daha hibe desteği almaya hak kazanan operatör, Avrupa Birliği'nin 5G teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda yürüttüğü inovasyon programında Türkiye'den en çok proje geliştiren operatör oldu.

"ÖNCÜ ROLÜMÜZÜ 5G'DE DE SÜRDÜRÜYORUZ"

Horizon 2020 Ar-Ge projelerinin Turkcell için yerli ve uluslararası paydaşlar ile etkileşime geçmeye, hızla dijitalleşen sektörlerin iletişim gereksinimlerini anlamaya ve sektörlerdeki yerli ekosistemin oluşmasını desteklemeye yönelik önemli bir katkı sağladığına dikkat çeken Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Teknolojideki öncü rolümüzü 5G'de de sürdürüyoruz. Avrupa Birliği'nin Ar-Ge ve inovasyon destek programı Horizon 2020'de beş Ar-Ge projemiz ile yer almamız bunun en güzel göstergelerinden biri. Türkiye'nin adını 5G ve ötesi teknolojilerinde söz sahibi olan ülkeler arasına yazdırmak bizim için çok önemli. Bu programda Türkiye'den en fazla 5G projesine destek alan operatör olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte kazanılan üst seviye teknik yetkinlikler ve kurulan iş birlikleri; şebekenin, uzman ekiplerin, iş birimlerinin 5G'ye ve ötesinde gelecek nesil iletişim teknolojilerine hazır olmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak" dedi.

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 80 milyar Euro bütçeli araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 ile teknoloji geliştirme ve araştırma projelerine destek sağlandığını kaydeden Sezgin, "Bütçesi bir havuz mantığıyla birlik üyesi ve Türkiye gibi asosiye statüdeki bazı ülkelerin yıllık ödemeleriyle oluşturulan bu program kapsamında Avrupa Komisyonu, açtığı çağrılar vasıtasıyla Ar-Ge projelerine hibe desteği sunuyor. Programın Türkiye'deki koordinasyonunu yürüten TÜBİTAK'ın açıkladığı üzere son iki yılda katıldığı proje sayısının artmasıyla aldığı toplam hibe desteği ilk defa ödediği tutarın üzerine çıkan Türkiye'nin başarısında operatörümüzün bu beş projesinin de büyük katkısı bulunuyor" diye konuştu.

Sezgin, Turkcell'in destek alan Horizon 2020 5G AR-GE projelerini şöyle sıraladı:

"5G-MOBIX, kasım 2018'de başlayan Avrupa Birliği Horizon 2020, 5G-MOBIX projesinde araç haberleşmesi için işbirlikçi, bağlı ve otonom hareketlilik denemeleri, 5G'deki temel yeniliklerden faydalanarak sınır geçiş senaryolarında gerçekleştirilmekte ve bu sayede 5G altyapısının bu tip uygulamalar için uygunluğu, olası kurulum senaryoları ile standardizasyon gereksinimleri ve spektrum boşlukları değerlendiriliyor. Turkcell, Türkiye-Yunanistan koridorunun ve konsorsiyumdaki standardizasyon faaliyetlerinin lideri olarak öne çıkıyor.

"BEYOND5, projesi kapsamında bir inşaat alanı olarak tasarlanan sahaya hizmet veren 5G deneme şebekesi üzerinden aktarılan yerleşik sensör verileri vasıtasıyla inşaat araçlarının izleyeceği rotanın bulut veya sınır bilişim yöntemleri ile işlenerek araçlara iletilmesiyle araçların uzaktan yönetilmesi hedefleniyor. Haziran 2020'de açılış toplantısını yapan proje konsorsiyumu, şu aşamada demoların gereksinim analizlerini belirliyor.

"ADACORSA, projesi ile afet sonrası acil durum ve geçici erişimin gerektiği çeşitli kullanım senaryoları için özel bir 5G iletişim altyapısının düşük veri iletim gecikmesi odağında İHA'lar yardımıyla tasarlanması ve gerçekleşmesi hedefleniyor. Bu bağlamda Turkcell, söz konusu projede bir demo liderliği de üstlendi.

"STORAIGE, Aralık 2020'de hibe desteği kazanan bu projede ise dünya standartlarında yarı iletken teknolojilerinin geliştirilmesi ve sanayileştirilmesi amaçlanıyor. Turkcell, konsorsiyumdaki tek telekom operatörü olarak insansız yer araçlarının 5G üzerinden uzaktan yönetimine ek olarak yapay zeka ve uç şebeke temelli bir 5G mimarisi üzerinde çalışacak.

"DRAGON, Ar-Ge projelerindeki çalışma alanlarını 5G kullanım senaryoları ile sınırlamıyor. Aralık 2020'de başlayan DRAGON adlı bu projenin temel amacı, D-band (130-174.8 GHz) radyo spektrumu kullanımıyla çok yüksek hızda veri iletimi elde edilerek bu sayede kısa mesafelerde fibere alternatif olacak çözümün geliştirilmesi. 5G ve ötesi donanımların altyapı ihtiyaçlarına yönelen bu projede, Turkcell tek operatör olarak saha çalışmalarının liderliğini üstleniyor."


Turkcell'in Avrupa Birliği tarafından desteklenen 5G Ar-Ge projesi sayısı beşe çıktı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Araştırma Geliştirme, Avrupa Birliği, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turkcell'in Avrupa Birliği tarafından desteklenen 5G Ar-Ge projesi sayısı beşe çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu Skandal iddia! Bodrum plajlarına Maldivler'e benzetmek için kansere yol açan kuvars tozu dökmüşler Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçında top sektirmesi, taraftarların büyük beğenisini kazandı Acımasız kadının hamile kediyi dövdüğü görüntüler infial yarattı! Akıllarda ise tek bir soru: Neden? Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü
Aile katliamının altından 150 bin liralık borç çıktı! Tetiği ayak parmağıyla çekmiş Aile katliamının altından 150 bin liralık borç çıktı! Tetiği ayak parmağıyla çekmiş         
10:15
Galatasaray'ın Draxler transferinde Sneijder devreye girdi ve kulübü anlattı Galatasaray'ın Draxler transferinde Sneijder devreye girdi ve kulübü anlattı         
09:53
İki genç kış uykusundan uyanan ayıyla karşılaştı: Yeni mi uyandın aslan? Selamünaleyküm İki genç kış uykusundan uyanan ayıyla karşılaştı: Yeni mi uyandın aslan? Selamünaleyküm         
09:46
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Son Dakika! İki doz koronavirüs aşısı yaptıranlar, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantinaya girmeyecek Son Dakika! İki doz koronavirüs aşısı yaptıranlar, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantinaya girmeyecek         
09:29
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Vaka sayısı yüz binde 200'ü aşan 11 kentte kritik süreç! 14 günlük izleme sonrası yeni yasaklar gelebilir Vaka sayısı yüz binde 200'ü aşan 11 kentte kritik süreç! 14 günlük izleme sonrası yeni yasaklar gelebilir         
07:43
15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı 15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı         
22:27
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?         
15:27
Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi         
15:15
Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu         
15:03
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 10:27:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Turkcell'in Avrupa Birliği tarafından desteklenen 5G Ar-Ge projesi sayısı beşe çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei