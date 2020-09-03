Turkcell'in bulut güvenliğine uluslararası sertifika

Teknolojik altyapısı üzerinden kurumsal müşterilerine hizmet veren Turkcell'in bulut bilişim hizmetlerinin güvenliği, uluslararası platformlarca da tescillendi

Türkiye'nin en büyük veri merkezi ve bulut hizmetleri işletmecisi Turkcell, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından belirlenen bulut güvenlik standardı ISO/IEC 27017: 2015 güvencesiyle Türkiye'de hizmet veren ilk ve tek servis sağlayıcısı oldu. Yapılan şirket açıklamasına göre bulut hizmeti sağlayıcıları ve kullanıcıları için daha güvenli bir bulut tabanlı ortam oluşturmak ve güvenlik sorunu riskini azaltmak için geliştirilmiş bir sertifika olan ISO/IEC 27017: 2015'i Türkiye'de almaya hak kazanan ilk şirket Turkcell oldu. Aldığı bu sertifikayla dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan Turkcell, bulut hizmetlerinin güvenliğini uluslararası alanda tescilletti.

Bağımsız denetçiler tarafından düzenli olarak denetlenen Turkcell bulut hizmetleri, müşterilerine bilgi güvenliği açısından da güvence sunuyor. Bu kapsamda Turkcell'in kurumsal müşterilerine bulut hizmetleri sunduğu yeni nesil veri merkezleri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi IS0 27001 ve Tier 3 uluslararası sertifikasyonlarına da sahip.

Özata: "Kurumlar için uluslararası standartlarda bulut ortamı sunuyoruz"

Dünyanın en gelişmiş ve en güvenli yeni nesil veri merkezlerinde kurumsal müşterilerine hizmet sunmak için 2 milyar TL'ye yakın yatırım yaptıklarını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi: "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın diyerek dünya standartlarındaki veri merkezilerimize yatırım yaparken bir yandan da bu veriler sayesinde değer oluşturacak katma değerli çözümler sunmak için çalışıyoruz. Bu anlamda bulut bilişim hizmetlerimize yaptığımız yatırımların bağımsız denetçiler tarafından tescillenmesi, kurumlarımız için uluslararası standartlarda bulut ortamı sunduğumuzun önemli bir göstergesi oldu. Dünya devlerinin sahip olduğu bu sertifika, Türkiye'de ilk olarak Turkcell'e layık görüldü. Kurumlarımızın dijitalleşme yolcuğuna eşlik ettiğimiz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile eşsiz altyapımız üzerinden uçtan uca çözümler sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." - İSTANBUL