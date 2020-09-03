Turkcell'in bulut güvenliğine uluslararası sertifika

Turkcell, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından belirlenen bulut güvenlik standardı ISO/IEC 27017: 2015 güvencesiyle Türkiye'de hizmet veren ilk ve tek servis sağlayıcısı oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirketin bulut bilişim hizmetlerinin güvenliği, uluslararası platformlarca da tescillendi.

Bağımsız denetçilerin tam not verdiği Turkcell'in bulut hizmetleri, tüm dünyada geçerli olan bulut güvenlik standardına layık görüldü. Bu sayede dünya devlerinin sahip olduğu sertifikayı, Türkiye'de alan ilk ve tek şirket Turkcell oldu.

ISO tarafından belirlenen bulut güvenlik standardı ISO/IEC 27017: 2015 güvencesiyle Türkiye'de hizmet veren ilk ve tek servis sağlayıcısı olan şirket, aldığı bu sertifikayla dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alıp, bulut hizmetlerinin güvenliğini uluslararası alanda tescilletti.

Bağımsız denetçiler tarafından düzenli olarak denetlenen Turkcell bulut hizmetleri, müşterilerine bilgi güvenliği açısından da güvence sunuyor.

Bu kapsamda Turkcell'in kurumsal müşterilerine bulut hizmetleri sunduğu yeni nesil veri merkezleri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi IS0 27001 ve Tier 3 uluslararası sertifikasyonlarına da sahip bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, dünyanın en gelişmiş ve en güvenli yeni nesil veri merkezlerinde kurumsal müşterilerine hizmet sunmak için 2 milyar TL'ye yakın yatırım yaptıklarını belirtti.

Özata, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın diyerek dünya standartlarındaki veri merkezilerimize yatırım yaparken bir yandan da bu veriler sayesinde değer yaratacak katma değerli çözümler sunmak için çalışıyoruz. Bu anlamda bulut bilişim hizmetlerimize yaptığımız yatırımların bağımsız denetçiler tarafından tescillenmesi, kurumlarımız için uluslararası standartlarda bulut ortamı sunduğumuzun önemli bir göstergesi oldu.

Dünya devlerinin sahip olduğu bu sertifika, Türkiye'de ilk olarak Turkcell'e layık görüldü. Kurumlarımızın dijitalleşme yolcuğuna eşlik ettiğimiz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile eşsiz altyapımız üzerinden uçtan uca çözümler sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."