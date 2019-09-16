Turkcell'in CEO'su Murat Erkan: "Dünyayla Birlikte Hareket Ediyoruz"
1 saat önce
Dünyanın sayılı mobil operatörleriyle GSMA adlı birlik çatısı altında bulunan Turkcell'in genel müdürü Murat Erkan, toplantı için Londra'ya geldi ve habercilere, mobil teknolojilerde Türkiye'nin yerini ve son gelişmeleri anlattı.
Dünyanın sayılı mobil operatörleriyle GSMA adlı birlik çatısı altında bulunan Turkcell'in genel müdürü Murat Erkan, toplantı için Londra'ya geldi ve habercilere, mobil teknolojilerde Türkiye'nin yerini ve son gelişmeleri anlattı
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:02
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