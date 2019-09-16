Son Dakika Haberleri: Turkcell'in CEO'su Murat Erkan: "Dünyayla Birlikte Hareket Ediyoruz"
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Turkcell'in CEO'su Murat Erkan: "Dünyayla Birlikte Hareket Ediyoruz"

1 saat önce

Dünyanın sayılı mobil operatörleriyle GSMA adlı birlik çatısı altında bulunan Turkcell'in genel müdürü Murat Erkan, toplantı için Londra'ya geldi ve habercilere, mobil teknolojilerde Türkiye'nin yerini ve son gelişmeleri anlattı.

Dünyanın sayılı mobil operatörleriyle GSMA adlı birlik çatısı altında bulunan Turkcell'in genel müdürü Murat Erkan, toplantı için Londra'ya geldi ve habercilere, mobil teknolojilerde Türkiye'nin yerini ve son gelişmeleri anlattı

Turkcell'in CEO'su Murat Erkan: Dünyayla Birlikte Hareket Ediyoruz

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Murat Erkan, Türkiye, Londra, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:02 
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