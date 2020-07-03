Turkcell'in Dijital Güvenlik Servisi şifre sızıntılarına karşı uyarıyor - Son Dakika

Turkcell'in Dijital Güvenlik Servisi şifre sızıntılarına karşı uyarıyor

Turkcell'in, hatları üzerinden internette dolaşan müşterilerini virüs, zararlı içerik, sahte ve dolandırıcılık amaçlı kurulan sitelerden korumak amacıyla kurduğu Dijital Güvenlik Servisi, yeni eklenen özelliği sayesinde e-postalar ve buna bağlı tüm hesapları daha güvenli hale getiriyor.

Turkcell'in, hatları üzerinden internette dolaşan müşterilerini virüs, zararlı içerik, sahte ve dolandırıcılık amaçlı kurulan sitelerden korumak amacıyla kurduğu Dijital Güvenlik Servisi, yeni eklenen özelliği sayesinde e-postalar ve buna bağlı tüm hesapları daha güvenli hale getiriyor.

2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı


Turkcell açıklamasına göre, servise eklenen yeni özellik müşterilerin e-posta, sosyal medya hesabı, web siteleri, uygulama ve servislerde kullanılan şifrelerine yönelik sızıntıları kontrol ediyor. Turkcell müşterileri, servise abone olduktan sonra, yeni şifre sızıntılarına karşı SMS ile uyarılırken geçmişte yaşanmış olan şifre sızıntıları konusunda da bilgilendiriliyor.

Böylece kullanıcılar şifresi ele geçirilmiş olan ve farkında olmadan kullanmaya devam ettikleri servisleri tekrar güvenle kullanmaya başlayabiliyor.

"Amacımız daha güvenli bir internet deneyimi sunmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, geçen şubat ayında hizmete sundukları Dijital Güvenlik Servisi'ne eklenen yeni özellikle müşterilerine daha güvenli bir mobil internet deneyimi sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.


Tansuğ, "Kovid-19 sürecinde evlerinde kalan müşterilerimizin online geçirdikleri sürelerde büyük artış yaşandı. Bu artış, siber güvenlik konusundaki risklerin de aynı oranda büyümesine neden oluyor. Dijital Güvenlik Servisimizle bu riskleri minimuma indiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimize daha güvenli bir internet deneyimi yaşatmak için çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.


Şifreleri ele geçirmeye çalışan sitelere karşı da koruma sağlıyor


Öte yandan açıklamada yer alan bilgilere göre, Turkcell'in gelişmiş ve sürekli güncellenen siber güvenlik altyapıları üzerinden çalışan Dijital Güvenlik Servisi, özellikle "oltalama" olarak adlandırılan ve çoğunlukla büyük alışveriş sitelerinin veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı da etkili bir koruma sağlıyor.

Servise abone olan kullanıcılar mobil hatları üzerinden internete bağlıyken güvenli olmayan internet sitelerine erişmeye çalıştıklarında içeriğin zararlı olabileceğine dair uyarı alıyorlar. Böylece kullanıcıların bu tip sitelere farkında olmadan girmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.


Turkcell aboneleri "GUVENLIK" yazıp 2200'a SMS atarak aylık 2,49 TL karşılığında bu servisten faydalanabiliyor. Servis hakkında daha detaylı bilgi "https://www.turkcell.com.tr/servisler/dijital-guvenlik-servisi" internet adresinde yer alıyor.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, SMS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turkcell'in Dijital Güvenlik Servisi şifre sızıntılarına karşı uyarıyor - Son Dakika

Son Dakika

15:32 Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:18 Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 18:27 Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
17:24
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16:40
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
16:39
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
16:30
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
16:05
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
15:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 17:29:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turkcell'in Dijital Güvenlik Servisi şifre sızıntılarına karşı uyarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]