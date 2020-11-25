Turkcell'in dijital ihracat hamlesi güçleniyor

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Turkcell uygulamaları, dijital ihracat için önem taşıyor.

Şirket açıklamasına göre, Turkcell'in iştiraki olan Lifecell Ventures'ın geliştirdiği dijital uygulamalar 30'u aşkın ülkede 320 milyon potansiyel müşteriye ulaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2020 yılının 3. çeyreğinde ivme kazanan dijital ihracat hamlesinde son olarak Karayipler, Orta Amerika ve Pasifik bölgelerinde faaliyet gösteren Digicel ile ortaklık sağladıklarını belirtti.

Erkan, "Digicel, Turkcell'in iştiraki Lifecell Ventures iş birliği ile yaşam ve iletişim platformu BiP, dijital TV platformu TV+, lifebox ve Hızlı Giriş'i faaliyet gösterdiği 32 ülkede kullanıcıların hizmetine sundu. Aktif kullanıcı sayısı global olarak artmaya devam eden BiP'in, Karayipler'de yapılan tanıtımın ardından indirme sayısı 1 milyon oldu." ifadelerini kullandı.