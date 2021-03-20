Turkcell'in 'Dijital Operatör' uygulaması yenilendi - Son Dakika

Turkcell'in 'Dijital Operatör' uygulaması yenilendi

20.03.2021 10:12
Turkcell'in 'Dijital Operatör' uygulaması yenilendi, System.String[]

Turkcell, müşterilerinin tüm işlemlerini saniyeler içinde cep telefonları üzerinden gerçekleştirmelerine imkan tanıyan 'Dijital Operatör' uygulamasının yenilediğini duyurdu.

Turkcell, müşterilerinin tüm işlemlerini saniyeler içinde cep telefonları üzerinden gerçekleştirmelerine imkan tanıyan 'Dijital Operatör' uygulamasının yenilediğini duyurdu. İşlemleri ve menüleri daha kolay hale getirilen uygulama üzerinden, herkesin alışveriş yapabildiği Türkiye'nin ilk elektronik pazar yeri Turkcell Pasaj'a da hızla ulaşılabiliyor.

Turkcell, müşterilerinin cep telefonları üzerinden kalan tutar ve paketlerini görüntüleme, fatura inceleme ve ödeme, kendilerine uygun cihaz, uygulama ve paketleri inceleyip satın alma gibi işlemleri evlerinden çıkmadan, çağrı merkezini aramadan kolay ve güvenli şekilde gerçekleştirmesine yarayan 'Dijital Operatör' uygulamasını, kullanıcılarının ihtiyaç ve taleplerine göre yenilediğini açıkladı.

"SANİYELER İÇERİSİNDE CEPTEEN ÇÖZME İMKANI TANIYORUZ"

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, pandemi döneminde değişen tüketici ihtiyaçları doğrultusunda 'Dijital Operatör' uygulamasını daha da geliştirdiklerini belirtti. Özdal, "Müşterilerimizin tüm işlemlerini saniyeler içerisinde 'cep'ten çözmesine imkan tanıyan 'Dijital Operatör' uygulamamız, yeni eklenen özellikleriyle 'şimdiki normal'de ortaya çıkan tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek bir konumda" diye konuştu.

Özdal, yükleme sayısı 58,3 milyonu, üç aylık aktif kullanıcı sayısı ise 23,3 milyonu aşan Dijital Operatör'ün 2021'de büyümeye devam edeceğini vurgularken, "Yeni Dijital Operatör'de kullanıcılar ihtiyaçlarına göre rahatlıkla Turkcell ve Türkiye'nin ilk elektronik pazar yeri Turkcell Pasaj arasında geçiş yapabiliyorlar. Ücretsiz uygulamamızın kullanıcılarına sağladığı fayda ve avantajlar da artarak devam edecek" dedi.

TEK UYGULAMADA İKİ DÜNYA

Yeni Dijital Operatör'de kullanıcıların rahatlıkla Turkcell ve Turkcell Pasaj arasında kolaylıkla geçiş yapabildiğini dile getiren Özdal, "Uygulamanın alt ve üst menü yapısıyla, genel görünümü, her iki tarafta da ihtiyaca yönelik olarak farklılaştırıldı. Turkcell abonesi olmayan müşteriler de Turkcell Pasaj'ın Dijital Operatör üzerindeki ana sayfasında çok sayıda indirimli ürün ve kampanyaya kolayca ulaşarak alışveriş yapabiliyorlar. Akıllı cep telefonu, akıllı saat, bilgisayar, tablet, beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri gibi birçok ürünün sunulduğu Turkcell Pasaj'da müşteriler hızlı teslimat ve esnek ödeme avantajlarından da Turkcell güvencesiyle faydalanabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Dijital Operatör'de kullanıcıların hatlarıyla ilgili yapabileceği tüm işlemlerin kategorilere ayrıldığını, ayrıca işlemlere kolayca ulaşılabilmesi için fonksiyonların tek ekranda toplandığını söyleyen Özdal, "Uygulamanın yeni versiyonunda tüm paket işlemleri yeni paketler ekranında konumlandırıldı, Turkcell'in BiP, fizy, Dergilik ve TV+ gibi dijital servisleri de daha ön plana alındı" diye konuştu.

KULLANICILARIN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK HİZMET

Kullanıcıların uygulama üzerinden evden çıkmadan numara taşıma, yeni hat alma, ev interneti ve Superbox başvuruları ve başvurularının takibini gerçekleştirebildiğini kaydeden Özdal, şu bilgileri verdi:

"Kullanıcılar, ihtiyaçlarına yönelik paketleri ve kampanyaları inceleyip kolayca satın alabiliyorlar. Kalan kullanımlarını görüntüleyip fatura detayı görüntüleme, güncel fatura görüntüleme ve fatura ödeme gibi işlemleri yapabiliyorlar. BiP, fizy, Dergilik ve TV+ gibi dijital servis uygulamalarını keşfedip, dilerlerse telefonlarına indirebiliyorlar. Arama ve bağlantı sorunları yaşadıklarında uygulamadan otomatik kontrol sağlayıp sorun devam ediyorsa taleplerini bize konum bildirerek iletebiliyorlar. Evraklı taleplerini gerekli dokümanların fotoğrafını çekerek uygulamadan gönderebiliyorlar. Yapay zekaya sahip Turkcell Asistan ile mesajlaşarak tüm soruları yanıtlanabiliyor. Salla Kazan'da her hafta sürpriz hediyeler kazanıp, Hediye Havuzu'ndan tüm fayda ve ayrıcalıklarını görebiliyorlar. Turkcell'li olmasalar bile sevdikleri Turkcell'lilere TL/paket yükleyebiliyor; ev interneti, Superbox, yeni hat ve hat taşıma gibi tüm başvuru işlemlerini yapabiliyorlar."


Turkcell'in 'Dijital Operatör' uygulaması yenilendi
Turkcell'in 'Dijital Operatör' uygulaması yenilendi

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Fizy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turkcell'in 'Dijital Operatör' uygulaması yenilendi - Son Dakika


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