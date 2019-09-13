Turkcell'in "engelleri kaldıran uygulamaları" global teknoloji zirvesinde ilgi gördü

Turkcell'in engellilere yönelik projeleri uluslararası teknoloji etkinliği ITU Telecom World'de ilgi gördü.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler'e bağlı, kar amacı gütmeyen, tarafsız bilgi ve iletişim teknolojileri kurumu International Telecommunications Union'un (ITU) ev sahipliğinde 9-12 Eylül tarihleri arasında Budapeşte'de gerçekleştirilen ITU Telecom World'de Turkcell'in engellilere yönelik geliştirdiği çözümler öne çıktı.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 193 ülkeden 900 firma, üniversiteler, yerel ve uluslararası organizasyonların üye olduğu ITU, her yıl hükümetler, şirketler ve KOBİ'ler için küresel bir teknoloji etkinliği düzenliyor. 1865'te kurulan, merkezi Cenevre'de bulunan topluluğun düzenlediği ITU Telecom World organizasyonunda çeşitli oturumlarda dünyadaki yenilikler anlatılıp, olası problemler ve çözüm önerileri ele alınıyor.

Turkcell'in engelli bireylerin potansiyellerini tam olarak kullanarak otonomi kazanmalarını amaçlayan pek çok hizmeti bulunuyor. 75 bin kullanıcısıyla Türkiye'nin en büyük görme engelli platformu Hayal Ortağım ve işitme engelli bireylerin arkadaşlarıyla ve aileleriyle aralarında köprü kuran 115 bin kullanıcılı İşaret Dilim uygulamaları bu hizmetlerden bazıları olarak öne çıkıyor.

Öte yandan "Engel Tanımayanlar" çatısı altında Turkcell, farklı ürün, servis ve sosyal sorumluluk projesi sürdürüyor. Şirket, Engelsiz Eğitim Programı ile de görme, işitme ve zihinsel engelliler için hazırlanan özel sınıflarla engelli çocukların eğitim ve istihdamına yönelik gelişimlerini destekliyor. İçimdeki Hazine projesiyle ise farklı şehirlerdeki okullarda eğitim sınıfları kurarak otizmli çocukların eğitimine dijital destek sağlanıyor.

"Daha eşit, erişilebilir ve engelsiz bir dünya için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Engelli Çözümleri Ürün Yöneticisi Gamze Sofuoğlu, etkinliğin "Teknoloji ile engel bariyerlerini kaldırmak" başlıklı panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin lider operatör şirketi olarak, toplumun her kesiminde fırsat eşitliği yaratmayı hedeflediklerini belirterek, bu hedefle mültecilerden kadınlara, çocuklardan engellilere, toplumun her bir bireyinin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde anlamak ve bu ihtiyaçlara gerçek çözümler sunabilmek için çalıştıklarını ifade etti.

Engelli bireylere yönelik çalışmalarını, Turkcell'e engelsiz erişim ve Turkcell ile engelsiz erişim olarak ikiye ayırdıklarını aktaran Sofuoğlu, müşterilere sundukları her hizmete, çözüme, tüm ürün, servis ve hizmetlere erişilebilirlik için ayrıca çalıştıklarını kaydetti.

Sofuoğlu, Turkcell'le engelsiz erişim kapsamında, görme engelliler için Hayal Ortağım, işitme engelliler için İşaret Dilim ve otizmli çocuklar için İçimdeki Hazine uygulamalarını sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm bu teknoloji ve içerikleri, operatör fark etmeksizin herkese tamamen ücretsiz sunuyoruz. Bize en çok gelen sorulardan birisi, 'hiçbir gelir beklentiniz olmamasına rağmen, neden bu tarz projelere bu kadar yatırım yapıyorsunuz' oluyor. Engelliliğin fiziksel bir eksiklik, yoksunluk hali olmadığına, erişilebilirlik sorunları, ön yargılar gibi sosyal bariyerlerin engellilik kavramını oluşturduğuna, bu bariyerleri ortadan kaldırdığımızda engelli olmanın dezavantajlı bir durum olmaktan çıkıp herhangi bir farklılık haline gelebileceğine inanıyoruz. Tüm teknolojimizi bu sosyal bariyerleri yıkarak dünyayı daha eşit, erişilebilir ve engelsiz kılmak için çalışmakla sorumlu hissediyoruz."