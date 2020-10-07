Evde dijital imza dönemi başladı; yılda 11 milyon sayfa dijitalleşecek - Son Dakika

Evde dijital imza dönemi başladı; yılda 11 milyon sayfa dijitalleşecek

07.10.2020 10:23
Evde dijital imza dönemi başladı; yılda 11 milyon sayfa dijitalleşecek, System.String[]

Pandemi döneminde artan ev interneti ihtiyacına teması azaltan yeni bir dijital çözüm geliştiren Turkcell, fiber, DSL, Superbox ve TV+ ürünlerinin aboneliklerinin dijital imza ile yapabileceğini duyurdu.

Pandemi döneminde artan ev interneti ihtiyacına teması azaltan yeni bir dijital çözüm geliştiren Turkcell, fiber, DSL, Superbox ve TV+ ürünlerinin aboneliklerinin dijital imza ile yapabileceğini duyurdu. Müşterilerin hayatını kolaylaştıracak çözümle kurulum ekiplerinin ev içerisinde geçirdiği süre yüzde 30 azalarak kurulum süreci de hızlıca tamamlanacak. Aynı zamanda çevre dostu olan çözümle yılda 11 milyon sayfa evrak dijitalleşecek.

Dünyanın ilk dijital operatörü olduğunu belirten Turkcell, Türkiye'de bir ilk olarak evde dijital imza dönemini başlattığını açıkladı. Yeni çözüm sayesinde fiber, DSL, Superbox ve TV+ ürünlerini kullanmak isteyen Turkcell müşterileri abonelik işlemlerinde dijital imza kullanabilecek. Müşterilerin abonelik işlemlerini hızlı bir şekilde yapmayı hedefleyen çözüm sayesinde kurulum ekipleri de işlerini yüzde 30 daha hızlı bir şekilde yapabilecek. Yılda 11 milyon sayfalık evrağın dijitalleşeceği çözümle çevrenin korunmasına da katkı sağlanmış olacak. Tüm Türkiye'yi kapsayan uygulama ile yılda 1 milyon 500 bin hanede dijital imza atılması bekleniyor.

Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Turkcell olarak mağazalarımızda dijital imza ile abonelik sözleşmesinden tarife değişikliğine, yeni SIM kart alımından fatura ödemesine değin tüm işlemleri tablet üzerinden dijital imza ile saniyeler içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamamızı artık evlere de taşıdık. Pandemi döneminde müşterilerimizin evinde en az süreyi geçirerek onları internete kavuşturmak en önemli çıkış noktamız oldu. Artık müşterilerimizin evine kurulum yapmamızı gerektiren fiber, DSL, Superbox ve TV+ için de dijital imza ile abonelik mümkün olacak. İşlem sürelerini yüzde 30 azaltacağını öngördüğümüz projemiz sayesinde müşterilerimizin abonelik sürecini hızlandıracağız. Yılda 11 milyon sayfa evrağın dijital ortama taşınacağı güvenli dijital imza uygulamamızı aynı zamanda tüm sektörlerin de kullanımına sunuyoruz."

TURKCELL'İN GÜVENLİ DİJİTAL İMZA ÇÖZÜMÜ ŞİRKETLERİN DE HİZMETİNDE

Turkcell'den yapılan açıklamada güvenli dijital imza çözümüyle sektörlerin dönüşümünün ivme kazanacağı belirtildi. İlk olarak Turkcell ekosisteminde uygulanan dijital imza çözümünün şirketlere de sunularak uçtan uca dijitalleşmeye katkı sağlanacağı açıklandı. Açıklamada, "Turkcell'in dijital imza çözümü özellikle pandemi döneminde önemi anlaşılan sözleşme süreçlerinin dijitalleşmesine imkan tanıyor. Dijital imza ile şirketler, ıslak imzalı kağıt sözleşme süreçlerini dijitalleştirerek zaman ve maliyetten tasarruf sağlıyor. Evrakların arşivlenmesi ve erişilmesi süreçlerini kolaylaştırarak operasyonel verimlilik sağlayan dijital imza, elektronik imza ve elle atılan imzayı kombine ediyor. Dijital imza, evraklı işlemlerin güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde dijital olarak tamamlanması için gelişmiş güvenlik protokolleri ile korunuyor" ifadelerine de yer verildi.


Evde dijital imza dönemi başladı; yılda 11 milyon sayfa dijitalleşecek

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, TV, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Evde dijital imza dönemi başladı; yılda 11 milyon sayfa dijitalleşecek - Son Dakika Ekonomi

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