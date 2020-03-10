TURKCELL'in GNÇYTNK programına gençlerden yoğun ilgi - Son Dakika
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TURKCELL'in GNÇYTNK programına gençlerden yoğun ilgi

6 saat önce

Turkcell'in son 5 yıldır gençlere tam zamanlı çalışma fırsatı sunduğu, yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK'e bu yıl 60 binin üzerinde başvuru geldi.

TURKCELL'in GNÇYTNK programına gençlerden yoğun ilgi, System.String[]

Turkcell'in son 5 yıldır gençlere tam zamanlı çalışma fırsatı sunduğu, yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK'e bu yıl 60 binin üzerinde başvuru geldi. Aşamaları geçen adaylar, bu aydan itibaren mülakata alınacak.


Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell'in yetenekli gençlerin geleceğine yön veren işe alım programı GNÇYTNK bu yıl da yoğun ilgi gördü. Bu yılki başvuru sürecini Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve 2019 Genç Yetenekleri'nin yer aldığı tanıtım kampanyası ile duyuran programa, 60 binin üzerinde başvuru yapıldı. Bu yıl beşinci dönem adaylarını kabul eden GNÇYTNK, gençlere Turkcell bünyesinde tam zamanlı çalışma fırsatı sunuyor.


Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, geçen yıla göre başvuru sayısının iki katından daha fazla olmasından memnuniyet duyduklarını vurgularken, "Turkcell Türkiye'nin en çok çalışılmak istenen şirketlerinden birisi. GNÇYTNK programına gelen yoğun talep de bunun en açık göstergesi. Gençlerimizin kariyerlerine başlamak için Turkcell'i tercih etmeleri bizim için büyük mutluluk. GNÇYTNK programımızla daha uzun yıllar Türkiye'nin genç istihdamına katkıda bulunmayı hedefliyoruz." dedi.


Erkan, "Türkiye'nin teknoloji öncülüğünü üstlenen Turkcell için, dijital dünyaya doğan gençlerimizin sahip olduğu perspektif son derece değerli. GNÇYTNK programımız sayesinde bizler gençlerin sahip olduğu vizyondan faydalanıyoruz, gençlerimiz de Turkcell'in kendilerine sağladığı imkanlarla hayalini kurdukları iş ortamına kavuşmuş oluyorlar. Program sayesinde bugüne kadar yüzlerce gencimizi istihdam ettik." diye konuştu.


3 aylık değerlendirme süreci


GNÇYTNK başvuruları, kariyerim.turkcell.com.tr adresi üzerinden online olarak alındı. Online başvuru aşamasını geçen adaylar, bu ay itibarıyla değerlendirme sürecine alınacak. Genel yetenek ve İngilizce sınavlarında başarılı olan adaylar, bir sonraki aşama olan video mülakatına girmeye hak kazanacaklar. Başarılı adaylar son olarak Nisan ayında gerçekleşecek İnsan Kaynakları mülakatlarına girerek süreci tamamlayacak. Mülakat sürecini de geçen adaylar, Mayıs ayında farklı departmanlar için kamplara alınacaklar. Kamp dönemi sonucunda başarılı olan Genç Yetenekler, Turkcell'de kariyer yolculuklarına başlayacak.


GNÇYTNK programına lisans 4. sınıf, yüksek lisans, doktora öğrencisi, yeni mezun veya en fazla iki yıllık iş deneyimine sahip, iyi derecede İngilizce bilen ve 27 yaşını aşmamış gençler başvurabiliyor. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:28 Kaynak: İHA
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