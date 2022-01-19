Dijital operatörden hukuk teknolojileri ekosistemine ödüllü katkı - Son Dakika

Turkcell'in hukuk teknolojilerine ilgi duyan ve gelişmesine katkıda bulunmak isteyen hukuk ve mühendislik fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlediği hukuk teknolojileri hackathon projesi 'Lexathon' tamamlandı. Turkcell Akademi'nin özel olarak tasarladığı eğitim gelişim programı ile ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler programa başvuran öğrencilere online eğitimler verdi. Farklı disiplinlerden 19 takımın yarıştığı Lexathon'un final etabında ilk üçe giren takımlar, toplamda 75 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Öğrenciler, kazandıkları ödüllerin yanı sıra Turkcell'de ve programı destekleyen hukuk bürolarında staj yapmaya hak kazandı.

Dijital operatör Turkcell, eğitim alanında gerçekleştirdiği farklı projelerle de gençlere desteğini sürdürüyor. Türkiye'de ilk kez düzenlenen, hukuk ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin bir araya geldiği hackathon projesi 'Lexathon' sonuçlandı. Geleceğin hukuk teknolojilerini geliştirmek için yarışan gençler, 'Hukukta Dijital Dönüşüm' başlığındaki maraton kapsamında ekosistem paydaşlarıyla bir araya gelerek hukuk teknolojileri alanında yepyeni fikirler ve projeler geliştirdi.

Program sonunda başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller de verildi. Maratonun final etabında ilk üçe giren takımlar, toplam 75 bin TL para ödülünün yanı sıra Turkcell'de ve projeye destek veren hukuk bürolarında staj yapmaya hak kazandı. Üçüncü takım kişi başı 2 bin 500 TL, ikinci takım kişi başı 5 bin TL, birinci takım ise kişi başı 7 bin 500 TL ödülün sahibi olurken, maratonda 4. ve 5. takım üyelerine ise Turkcell Pasaj'da kullanabilecekleri kişi başı 1.000'er TL'lik hediye çeki verildi. Programa başvuru yapan ve eğitim gelişim yolculuğunu tamamlayan tüm katılımcılar Turkcell Akademi Sertifikası almaya hak kazandı.

"HUKUKTA DA TEKNOLOJİK İNOVASYONU DESTEKLİYORUZ"

Hukuk teknolojileri hackathon programının kapanışı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Turkcell Hukuk ve Regülasyon Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, "Teknolojinin gelişimiyle her sektörde iş yapma şekilleri de değişiyor. Hukuk teknolojileri alanındaki gelişmeler de tüm dünyada hız kesmeden devam ediyor. Turkcell olarak bu değişimden hareketle ülkemizdeki hukuk teknolojileri ekosistemine katkı sunmayı hedefledik. Bu motivasyonla Latincede hukuk/kanun anlamına gelen 'Lex' ile 'Hackathon'u bir araya getirdiğimiz Lexathon ortaya çıktı. Turkcell Akademi ile 4 farklı tema etrafında ekosistem paydaşlarını, yurt içi ve yurt dışından değerli akademisyenler ile konunun uzmanlarını bir araya getirerek gençlerin bu alandaki ilgisini ve bilgisini artırmayı amaçladık" diye konuştu.

Serhat Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdiğimiz Lexathon'a başvuran hukuk ve mühendislik fakültelerinden 2.300'e yakın öğrenciyi, Turkcell Akademi'nin özel olarak tasarladığı 2 haftalık eğitim-gelişim yolculuğumuza dahil ettik. Akabinde gerçekleştirdiğimiz hafta sonu hackathonunda ise farklı disiplinlerden öğrencilerin uyumlu çalışmaları sonucunda ortaya 19 kıymetli proje çıktı. Bu projelerde, sözleşme süreçlerinde yapay zeka kullanımlarından, hukuk fakültesi öğrencilerinin gelişim yolculuğunda simülasyon tabanlı programların kullanımına kadar pek çok fikir tasarlandı. Tahkim yazım şartlarının kolaylaşmasını sağlayan, vatandaşların temel haklarına kolayca ulaşabilmesini mümkün kılan uygulama fikirleri üretildi. Bizler de Turkcell olarak doğru bilgiye hızlı ve kolay yoldan ulaşmayı sağlayacak bu projeleri takip ederek desteklemeyi sürdüreceğiz. Turkcell içerisinden ve hukuk bürolarından 40 mentorun verdiği 170 saatlik mentorluk desteğiyle projelerini aralıksız geliştiren öğrencilerimizi ve mentorlarını tebrik ediyorum."

19 PROJEYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN MARTON

Turkcell'in düzenlediği Lexathon'a üniversitelerin hukuk ve mühendislik fakültelerinden başvuru yapan 2 bin 270 öğrenciye, 27 farklı eğitmen ve 40 farklı mentor tarafından eğitimler verildi. Maratona hukuk ve mühendislik fakültesi öğrencileri yoğun bir ilgi gösterdi. Başvuruların yarısı hukuk, yarısı ise mühendislik fakültelerinden gerçekleşti. Katılımcılar son aşama öncesi 13 saati eğitim olmak üzere toplam 170 saat mentorluk desteği aldı. 19 projeye ev sahipliği yapan ve 5 finalist projenin yarıştığı maratonun finalleri 36 saat sürdü ve toplam bin 127 kişi izledi.