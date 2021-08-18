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Turkcell'in inovatif çözümü Ultia ile şirketler dijitalleşiyor - Son Dakika

Turkcell'in inovatif çözümü Ultia ile şirketler dijitalleşiyor

18.08.2021 09:53
Turkcell'in inovatif çözümü Ultia ile şirketler dijitalleşiyor, System.String[]

Turkcell, yeni geliştirdiği Ultia platformuyla işletmelerdeki iş süreçlerinin dijitalleşmesini kolaylaştırarak yüksek kaynak verimliliği sağlıyor.

Turkcell, yeni geliştirdiği Ultia platformuyla işletmelerdeki iş süreçlerinin dijitalleşmesini kolaylaştırarak yüksek kaynak verimliliği sağlıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre şirket, yenilikçi teknolojik çözümleriyle iş dünyasına katma değer sağlamaya devam ediyor.

Şirketler ve kurumlara yönelik birçok inovatif uygulamayı hayata geçiren Turkcell, yeni geliştirdiği Ultia platformuyla işletmelerdeki iş süreçlerinin dijitalleşmesini kolaylaştırarak yüksek kaynak verimliliği sağlıyor.

Farklı ölçekteki şirketler, kurumsal ihtiyaçlarını Turkcell mühendislerinin geliştirdiği sade ve kullanıcı dostu olarak tasarlanmış, bulut tabanlı platform Ultia ile tüm iş süreçlerini tek bir yerden kolayca yönetebiliyor.

Zaman ve operasyonel verimlilik artışı için geliştirilen bulut tabanlı iş süreçleri yönetimi platformu Ultia sayesinde şirketler, ihtiyaçları olan birçok kurumsal uygulamayla ilgili çözüme hızlı ve kolay bir şekilde erişebiliyor.

Turkcell güvencesiyle geliştirilen Ultia, kod yazma zorunluğu olmadan, ekstra uygulama ve platformlara ihtiyaç duymadan kurumlara tüm iş süreçlerini tek bir noktadan verimli şekilde yönetebilme kolaylığı sağlıyor.

Orta ve büyük ölçekli şirketler, Ultia ile kendi kurumsal uygulamalarını hazır modüllerin yardımıyla hızla geliştirebiliyor. Ultia'nın bulut tabanlı altyapısı sayesinde dijitalleşen işletmelerin, sunucu ve benzeri operasyonel bilişim maliyetleri de ortadan kalkarak önemli bir tasarruf sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, yenilikçi çözümlerle işletme ve kurumları rekabette öne geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

" Türkiye'de kurumlarımız için iş süreçlerini dijitalleştirerek büyük verimlilik sağlayan, aynı zamanda maliyet açısından daha uygun ve verilerin Türkiye'de tutulduğu Ultia platformumuzu geliştirdik. Bu platformumuz sayesinde kurumlardaki tüm çalışanların kurumsal uygulama geliştirmesine imkan tanıyarak işletmelere iş süreçlerini daha verimli ve kolay biçimde yönetebilmeleri için etkin çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin saygın kuruluşlarından 13 büyük şirket ve kurum, halihazırda Ultia platformumuzu kullanıyor. Bu yılın sonuna kadar kurumsal müşteri sayısını yaklaşık 3 kat artırmayı hedeflediğimiz Ultia'yı önümüzdeki dönem yurt dışına da ihraç ederek teknolojideki öncülüğümüzü sürdürmeyi hedefliyoruz."

Hem web hem de mobil üzerinden yönetilebiliyor

Verilen bilgiye göre, Kovid-19 salgını döneminde artan dijitalleşme ihtiyacıyla birlikte işletmelerin temel faaliyetlerinden olan bilgi teknolojileri yönetimini kolaylaştıran Ultia, platform bünyesinde yer alan yardım masası, müşteri şikayetleri, varlık yönetimi, işe alım, özlük işleri, CV yönetimi, izin, masraf, seyahat, satın alma yönetimi ve idari işler alanındaki tüm talepleri uçtan uca yönetilebiliyor.

Ayrıca, uygulama bünyesindeki anket, duyuru, sık sorulan sorular, self-servis portalı, Hizmet Seviyesi Anlaşması ve daha pek çok imkanı bir arada sunan Ultia, hem web hem de mobil uygulama üzerinden yönetilebiliyor.

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Turkcell'in inovatif çözümü Ultia ile şirketler dijitalleşiyor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'in inovatif çözümü Ultia ile şirketler dijitalleşiyor - Son Dakika Ekonomi


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