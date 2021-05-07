Turkcell'in liderlik ettiği uluslararası 5G projesi başarıyla tamamlandı

Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği (NGMN) tarafından, aralarında Orange, T-Mobile, China Mobile gibi dünya telekom devlerinin olduğu şirketlerin iş birliğinde yürütülen ve Turkcell'in liderlik ettiği 5G denemeleri projesi, yeni nesil 5G Temel Şebeke (Standalone-SA) mimarisindeki testlerin tamamlanmasının ardından sona erdi. Turkcell, kullanıcılara artırılmış 5G deneyimi yaşatacak yeni nesil Temel Şebeke mimarisi üzerinde gerçekleşen testleri sayesinde hem global 5G standartlarının oluşturulmasına hem de yeni nesil teknolojilerin gelişimine önemli katkılar sundu.

Ülkemizdeki dijital teknolojilerin gelişimine önemli katkılar sağlayan Turkcell, uluslararası alanda yürütülen yeni nesil 5G teknolojilerin geliştirilmesi çalışmalarına da öncülük etmeye devam ediyor. Yapılan şirket açıklamasına göre Turkcell'in uluslararası operatörler kuruluşu 'Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği' (Next Generation Mobile Networks Alliance/ NGMN) bünyesinde proje liderliğini üstlendiği ve aralarında Orange, T-Mobile, China Mobile gibi dünyanın önde gelen telekom operatörlerin yer aldığı 5G testleri projesi başarıyla tamamlandı.

Dört yıl süren uluslararası çalışma sayesinde 5G hizmeti verecek şirketlere yol göstermek amacıyla standartların oluşturulmasına yönelik saha denemeleri gerçekleştirildi. Proje kapsamında artırılmış 5G kullanıcı deneyimi yaşatacak 5G Temel Şebeke mimarisinde daha düşük gecikme, yüksek hız, kapsama artırma özellikleri, çoklu anten teknolojileri ile 4G/5G ortak spektrum kullanımı gibi en yeni teknolojiler başarıyla test edildi. Yeni nesil 5G standartlarının doğrulanmasına katkı sağlayan bu testlerin sonuçlarıyla ilgili detaylı teknik rapor hazırlanarak kuruluşun web sitesinde yayınlandı.

Gediz Sezgin: "Uluslararası yeni nesil 5G standartlarına Turkcell imzasını atıyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin şunları söyledi: "Uluslararası kuruluşlardaki 5G çalışmalarımızla ülkemizin bu alandaki öncü rolünü başarıyla temsil etmeye devam ediyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de tüm dünyada cep telefonu kullanıcılarının yüzde 60'ından fazlasına 200'den fazla şebeke ile hizmet veren operatörlerin üyesi olduğu NGMN'de dört yıldır başarıyla yürüttüğümüz 5G test projesi oldu. Dünyanın önde gelen telekom şirketlerinin yer aldığı bu projede Turkcell olarak çalışmalara liderlik ettik. Projeyle ortaya koyduğumuz sonuçlar, yeni nesil 5G teknolojisinin kullanıcılara sunacağı hizmetlerin pratikte de gerçekleştiğini göstermek açısından büyük önem taşıyor. Bu testlerde kullanıcılara artırılmış 5G deneyimi yaşatacak 5G Temel şebeke (Standalone-SA) mimari üzerine odaklandık. Başarıyla test edilen bu mimari, 5G şebekesinde kaynakların dinamik olarak atanabilmesini mümkün kılarak otonom araçlar, akıllı fabrikalar, hologram teknolojileri veya yeni nesil sosyal medya uygulamalarının farklı ihtiyaçlarına çözüm sağlıyor. Gerçekleştirdiğimiz testlerde bu yeni teknolojilerin gereksinim duydukları 1-2 milisaniye gecikme süresi ve saniyede gigabitler mertebesinde kullanıcı hızları gibi değerlere 5G sayesinde erişilebildiğini doğrulamış olduk. Böylece teknolojinin insanlara ve kurumlara sunacağı faydayı artırarak, zaman ve kaynak verimliliğine katkı sağlanabileceğini ortaya koyduk. Ülkemiz adına 5G'de dünyaya yön veren böylesine önemli bir projeye liderlik ederek uluslararası arenada Turkcell imzasını atmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." - İSTANBUL