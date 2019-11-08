Son Dakika Haberleri: Turkcell'in müşteri odaklı teknoloji dönüşümüne Londra'dan ödül
Son Dakika Ekonomi Turkcell'in müşteri odaklı teknoloji dönüşümüne Londra'dan ödül

Turkcell'in müşteri odaklı teknoloji dönüşümüne Londra'dan ödül

6 saat önce

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, telekom sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri olan Global Glotel Telecoms'tan ödülle döndü.

Turkcell'in müşteri odaklı teknoloji dönüşümüne Londra'dan ödül, System.String[]

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, telekom sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri olan Global Glotel Telecoms'tan ödülle döndü.


Bu yıl Londra'da yedinci kez düzenlenen Global Telecoms Ödülleri'nde (GLOTEL Ödülleri) Turkcell'in müşteri odaklı yaklaşımı ödüle layık görüldü. 21 kategoride 90'a yakın adayın birincilik için yarıştığı ödül töreninde dünyanın en başarılı projeleri belirlenirken Turkcell, Sabit Şebeke Gelişimi kategorisinde "Müşteri Odaklı Arıza Önceliklendirme" projesi ile ödüle layık görüldü. Glotel Ödülleri, telekom endüstrisini dönüştüren ve geliştiren şirketlere veriliyor.


Müşteri Odaklı Arıza Önceliklendirme projesi


Müşteri odaklı arıza yönetimi ile müşterilere sunulan servislerde meydana gelen kesintilerde, yapay zeka uygulaması ile müşteri talebi gelme olasılığı önceden tahmin ediliyor. Sonrasında müşteri bilgilerine göre yapay zeka tespit ettiği arızaları önceliklendirerek ilgili ekipleri bilgilendiriyor ve bu sayede arıza çok daha kısa sürede giderilebiliyor. Aynı zamanda sabit internet servislerinde kesinti yaşayan müşterilere 4 GB mobil data hizmeti sunularak kesintisiz internet sunulmaya devam ediyor.


Turkcell en son 2017 yılında Günlük Optimizasyon ve Gerçek Zamanlı Aksiyon projeleriyle 'Yazılım ve Servis İnovasyonu' kategorisinde iki ayrı Global Telecoms ödülüne birden layık görülmüştü. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Londra, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
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