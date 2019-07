Turkcell'in projesi, BM'nin desteklediği sürdürülebilir kalkınma programına dahil oldu

Dijital operatör Turkcell, şirketlerin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma sürecindeki faaliyetlerini hızlandırmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Business Call to Action (BCtA) ağına katıldı.Dijital operatör Turkcell, şirketlerin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma sürecindeki faaliyetlerini hızlandırmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Business Call to Action (BCtA) ağına katıldı. Turkcell, Geleceği Yazan Kadınlar Projesi ile Türkiye 'de yaklaşık 4 bin kadına eğitim imkanı sağlayarak 200 kadını, 2021 yılına kadar test uzmanı olarak yetiştiriyor. Şirket, kadınların istihdama katılımındaki açığın kapanmasına ve dijital işgücündeki potansiyelinin açığa çıkmasına büyük bir katkı sağlıyor. Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile iş birliği yaptığı Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'yle; 2017'den bu yana kadınlara yazılım ve kodlama eğitimleri veriyor, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmeleri için teşvik ediyor.Geleceğin kapılarının herkes için eşit açılmasını hedefleyen Geleceği Yazan Kadınlar Projesi kapsamında Turkcell; mobil uygulama geliştirme ve girişimcilik konularında bugüne dek 3 bine yakın kişiye ulaştı. bin 836 saat sınıf içi ve 46 bin 200 saat online eğitim verildi. Proje boyunca 2,3 milyon satır kod yazıldı ve 203 proje fikri geliştirildi. Böylece binlerce kadına rehberlik ve eğitim sağlandı. Murat Erkan : "Kadınların liderlik ettiği girişimleri destekliyoruz"Bu projenin Türkiye'deki diğer şirketler için bir hizmet modeli haline gelmesini umuyoruz diyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan; "Telekomünikasyon sektörünün dijital geleceğini inşa etmek için kapsayıcı istihdamı teşvik etmenin önemini biliyoruz. Şirketimizde kadınları iş hayatında güçlendirmek ve onların liderlik ettiği girişimleri desteklemek için pek çok uygulama hayata geçiriyoruz. Bu alanda Türkiye'deki en önemli girişimlerden biri olan Geleceği Yazan Kadınlar projemizle onlara girişimcilik ve mobil uygulama geliştirme konularında rehberlik ediyoruz. Bu kadınların bazılarını diledikleri yerde diledikleri zaman çalışabilecekleri bir iş modeli kurgulayarak son kullanıcı test uzmanı olarak işe alıyoruz. Kadınların evde veya okulda önde gelen teknoloji şirketleri için çalışabilecekleri yeni bir iş ekosistemi ortaya çıkarılmasına öncülük ediyoruz" diye konuştu.Geleceği Yazan Kadınlar Projesi kapsamında ön eğitimini tamamlayanlar, Girişimcilik Yolculuğu ve Test Uzmanı Yolculuğu olmak üzere uzmanlaşacakları alanlarını kendileri belirliyor. Girişimcilik Yolculuğu'nda kadınlar kendi mobil uygulamalarını geliştirebiliyor ve bu platformları kullanarak iş kurabiliyor. Test Uzmanı Yolculuğu ise son kullanıcı testlerini yaparak Turkcell'in stratejik ürün ve hizmetlerine katkıda bulunmaları için her yıl 100 kadına iş imkanı sağlıyor. Hatta geliştirme ekibinin bir parçası olarak bu yeni çalışanlar istedikleri yerde testleri yapabiliyor ve düzeltmelerini, yeniliklerini, bulgularını rapor edebiliyor. 2018'in Ocak ayından bu yana bu çalışanlar 5 bin 600'den fazla hata bildirdi ve 400'den fazla yeni özellik önerdi.Bir sonraki adımda şirket, kadınları son kullanıcı testi uzmanı olarak istihdam eden bu iş modelini, binlerce yeni iş oluşturma potansiyeli olan diğer TOBB üyesi şirketlere sunmayı planlıyor. TOBB'un Türkiye'nin her şehrinde bulunan Kadın Girişimciler Konseyi, Turkcell'in hedef kitleye erişmesine, onları eğitip projeye katılmalarını sağlamasına ve aynı zamanda kadın girişimcilere bir danışman bulmasına yardımcı oluyor."Kadınların ekonomik bağımsızlığı için bir fırsat"Projeye desteğini dile getiren Business Call to Action'ın Geçici Başkanı Sahba Sobhani de "Turkcell, işgücündeki kadınların dijital teknolojinin nasıl kullanılabileceğinin en iyi örneğini gösteriyor. Bu proje sayesinde kadınların gelir elde etmesi ve ekonomik bağımsızlıklarını artırması için yeni ve heyecan verici fırsatlar oluşturuyor" dedi.2008 yılında faaliyete geçen BCtA, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına erişme sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Bunu yapmak için de şirketleri, satın alma gücü günlük 10 doların (doların 2015 yılı değerlerine göre) altında olan kişileri; tüketici, üretici, tedarikçi ve dağıtıcı olarak iş gücüne sokacak kapsayıcı iş modelleri geliştirme yönünde teşvik ediyor. BCtA birçok uluslararası kuruluş tarafından destekleniyor ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yönetiliyor. - İSTANBUL