Turkcell’in şebekesi Yerli Yapay Zekâ ile daha da güçlü

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen "Baz İstasyonu Servis Kesinti Tahminleme" sistemiyle şebekelerden gelen 200 milyon alarm, yerli makine öğrenmesi ve yapay zeka platformu tarafından yorumlanarak şebekede oluşabilecek potansiyel sorunlar önceden tahmin ediliyor.

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen "Baz İstasyonu Servis Kesinti Tahminleme" sistemiyle şebekelerden gelen 200 milyon alarm, yerli makine öğrenmesi ve yapay zeka platformu tarafından yorumlanarak şebekede oluşabilecek potansiyel sorunlar önceden tahmin ediliyor.

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