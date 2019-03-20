Son Dakika Haberleri: Turkcell’in şebekesi Yerli Yapay Zekâ ile daha da güçlü

Turkcell’in şebekesi Yerli Yapay Zekâ ile daha da güçlü

1 saat önce

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen "Baz İstasyonu Servis Kesinti Tahminleme" sistemiyle şebekelerden gelen 200 milyon alarm, yerli makine öğrenmesi ve yapay zeka platformu tarafından yorumlanarak şebekede oluşabilecek potansiyel sorunlar önceden tahmin ediliyor.

Turkcell’in şebekesi Yerli Yapay Zekâ ile daha da güçlü, System.String[]
Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen "Baz İstasyonu Servis Kesinti Tahminleme" sistemiyle şebekelerden gelen 200 milyon alarm, yerli makine öğrenmesi ve yapay zeka platformu tarafından yorumlanarak şebekede oluşabilecek potansiyel sorunlar önceden tahmin ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:35 

Ekonomi
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