Turkcell'in sürdürülebilirlik ipuçlarını bir haftada 1 milyondan fazla kişi izledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Turkcell'in sürdürülebilirlik ipuçlarını bir haftada 1 milyondan fazla kişi izledi - Son Dakika Ekonomi

Turkcell'in sürdürülebilirlik ipuçlarını bir haftada 1 milyondan fazla kişi izledi

6 saat önce

Turkcell'in, 3-9 Şubat arasında BiP'teki #senyapdiye kanalı üzerinden yayınladığı sürdürülebilirlik farkındalığını artıracak öğretici videoları 1 milyondan fazla kişi izledi.

Turkcell'in sürdürülebilirlik ipuçlarını bir haftada 1 milyondan fazla kişi izledi, System.String[]

Turkcell'in, 3-9 Şubat arasında BiP'teki #senyapdiye kanalı üzerinden yayınladığı sürdürülebilirlik farkındalığını artıracak öğretici videoları 1 milyondan fazla kişi izledi.


Bugüne kadar sunduğu dijital ürün ve servislerle sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmalar ile öne çıkan Turkcell, müşterilerini sürdürülebilir bir yaşam tarzına teşvik etmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için bir video serisi hazırladı. Turkcell'in 'Sürdürülebilirlik Haftası' olarak iletişime taşıdığı 3-9 Şubat'ta BiP'teki #senyapdiye kanalı üzerinden yayınladığı videoları, bir haftada 1 milyondan fazla kişi izledi.


Yayınlanan videolarda kaynakların verimli kullanılması, kağıt ve enerji tasarrufu, geri dönüşüm, sorumlu tüketim gibi konularda ipuçları veriliyor. Bunun yanı sıra Turkcell'in sürdürülebilirlik açısından topluma katkı sağlayan projelerinden bahsedilirken, günlük hayatımızda yapacağımız ufak değişikliklerle dünyamızın geleceği için büyük değişimler oluşturabileceğimiz anlatılıyor.


Yiş: "Daha iyi bir gelecek için sorumluluklarımızın farkındayız"


Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş hazırladıkları videolarla müşterilerini sürdürülebilir bir geleceğe ortak etmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Yiş "Turkcell olarak çocuklarımıza ve çevremize iyi bir gelecek bırakabilmek için sürdürülebilirliği her zaman temel iş stratejimizin odağında tutuyoruz. Operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan olası çevresel etkileri önlemek için girişimlerde bulunuyor, ofis uygulamalarını ve iş süreçlerini sürdürülebilir inovasyon prensiplerine göre geliştiriyoruz. Bu sürece tüm çalışanlarımız ve ailelerini, tedarikçilerimizi, yatırımcılarımızı ve müşterilerimizi de dahil etmeyi işimizin bir parçası olarak görüyoruz. Tüm bunların ötesinde sürdürülebilirlik mesleki sorumluluklarımızın da ötesinde iyi bir anne-baba, iyi bir insan olma ödevimiz. Daha iyi bir gelecek adına sorumluluklarımızın farkındayız ve güçlü kaslarımızı sürdürülebilirliği desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak için kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


70 bin GB hediye internet


Turkcell'in BiP #senyapdiye kanalı üzerinden yayınladığı, sürdürülebilir yaşam biçimi ipuçlarını izleyen her gün ilk 10 bin kişiye toplam 10 bin GB internet hediye edildi. Hafta boyunca hediye edilen internet paketleri toplamda 70 bin GB'ı buldu.


Sürdürülebilirliği öncelikli iş stratejileri arasında gören Turkcell, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin ilk günden bu yana paydaşı ve her yıl karbon ayak izi ölçümlemesi programı CDP'ye raporlama yapıyor. Bunların yanı sıra geliştirdiği teknolojiler ile de sürdürülebilirliği destekleyen Turkcell, Filiz uygulamasıyla çiftçi müşterilerinin verimliliğini artırırken, Kopilot servisiyle araç sahiplerinin yakıt tasarrufu yapmalarına yardımcı oluyor. Turkcell ayrıca, sunduğu dijital ürün ve servislerle müşterilerinin kağıt atık tüketimini azaltmasına önayak oluyor, 'Gülümse Yeşert' ve 'Tekno Atık' gibi projeleriyle de daha yeşil bir çevreye katkıda bulunuyor. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:42 Kaynak: İHA
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