Turkcell'in sürdürülebilirlik ipuçlarını bir haftada 1 milyondan fazla kişi izledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Turkcell'in sürdürülebilirlik ipuçlarını bir haftada 1 milyondan fazla kişi izledi - Son Dakika Ekonomi

Turkcell'in sürdürülebilirlik ipuçlarını bir haftada 1 milyondan fazla kişi izledi

12 dakika önce

Turkcell'in 3-9 Şubat'ta BiP'teki "senyapdiye" kanalı üzerinden yayınladığı sürdürülebilirlik farkındalığını artırmaya yönelik videolarını 1 milyondan fazla kişi izledi.

Turkcell'in sürdürülebilirlik ipuçlarını bir haftada 1 milyondan fazla kişi izledi, System.String[]

Turkcell'in 3-9 Şubat'ta BiP'teki "senyapdiye" kanalı üzerinden yayınladığı sürdürülebilirlik farkındalığını artırmaya yönelik videolarını 1 milyondan fazla kişi izledi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yayınlanan videolarda kaynakların verimli kullanılması, kağıt ve enerji tasarrufu, geri dönüşüm, sorumlu tüketim gibi konularda ipuçları veriliyor. Videolarda ayrıca, Turkcell'in sürdürülebilirlik açısından topluma katkı sağlayan projelerinden bahsedilirken, günlük hayatta yapılacak ufak değişikliklerle dünyanın geleceği için büyük değişimler oluşturulabileceği anlatılıyor.

Öte yandan sürdürülebilir yaşam biçimi ipuçlarını izleyen her gün ilk 10 bin kişiye toplam 10 bin gigabayt internet hediye edildi. Hafta boyunca hediye edilen internet paketleri toplamda 70 bin gigabaytı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, hazırladıkları videolarla müşterilerini sürdürülebilir bir geleceğe ortak etmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Yiş, Turkcell olarak çocuklara ve çevreye iyi bir gelecek bırakabilmek için sürdürülebilirliği her zaman temel iş stratejilerinin odağında tuttuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan olası çevresel etkileri önlemek için girişimlerde bulunuyor, ofis uygulamalarını ve iş süreçlerini sürdürülebilir inovasyon prensiplerine göre geliştiriyoruz. Bu sürece tüm çalışanlarımız ve ailelerini, tedarikçilerimizi, yatırımcılarımızı ve müşterilerimizi de dahil etmeyi işimizin bir parçası olarak görüyoruz. Tüm bunların ötesinde sürdürülebilirlik mesleki sorumluluklarımızın da ötesinde iyi bir anne-baba, iyi bir insan olma ödevimiz. Daha iyi bir gelecek adına sorumluluklarımızın farkındayız ve güçlü kaslarımızı sürdürülebilirliği desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak için kullanmaya devam edeceğiz."

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Marmaray zammına ilişkin açıklama: İBB tarafından uygulanmaktadır
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Marmaray geçiş ücretlerine zam! 1 - 43 istasyon arası geçiş 7,75 TL oldu Dolar haftaya 5,98'den başladı! İşte son durum

Son Dakika Haberleri
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!
13:41 Yıldız isimler Oscar Ödül Töreni'nden sonra Vanity Fair partisine koştu!
12:59 'Czn Burak'tan "Annesi tutuklandı" iddialarına yanıt: Karalama yapmaya çalışıyorlar
13:08 Sisi lakaplı trans birey Seyhan Soylu, üçüncü evliliğini Fahri Yazıcı ile yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 13:58:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turkcell'in sürdürülebilirlik ipuçlarını bir haftada 1 milyondan fazla kişi izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]