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Turkcell'in İnsan kaynakları uygulamalarına uluslararası alanda 15 ödül - Son Dakika

Turkcell'in İnsan kaynakları uygulamalarına uluslararası alanda 15 ödül

24.08.2021 14:03
Turkcell'in İnsan kaynakları uygulamalarına uluslararası alanda 15 ödül, System.String[]

Turkcell, insan kaynakları uygulamalarıyla Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri'nden 15 ödül birden kazandı.

Turkcell, insan kaynakları uygulamalarıyla Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri'nden 15 ödül birden kazandı.

Turkcell İnsan Kaynakları tarafından geliştirilen yenilikçi ve çalışana değer katan uygulamalar, Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri'nde toplamda 15 ödül almaya hak kazandı.

YENİ MEZUN İŞE ALIM PROGRAMINA ALTIN ÖDÜL

Turkcell, pandemi döneminde başlattığı lokasyon bağımsız çalışabilmeye olanak sağlayan 'Esnek Çalışma Modeli' ile 'Best Advance in Managing a Remote Workforce' ve yeni mezun işe alım programı 'GNÇYTNK' ile 'Best Unique or Innovative Talent Management Program' kategorilerinde altın ödülün sahibi oldu.  Turkcell, Türkiye oyun pazarının gelişmesi ve yerli yazılımcı istihdamını desteklemek amacıyla oyun kuluçka merkezi Game Factory iş birliği ile başlattığı 'Gameventure' ile de 'Best Advance in Creating an Extended Enterprise Learning Program' kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

TURKCELL'DE ŞARTLAR EŞİT, ŞANSLAR EŞİT' PROGRAMINA GÜMÜŞ ÖDÜL

Şirket, Türkiye'deki kadın mühendis sayısını teknoloji alanında artırmak ve teşvik etmek için başlattığı 'Turkcell'de Şartlar Eşit, Şanslar Eşit' programı ile 'Best Corporate Outreach to Promote Diversity and Inclusion in Communities' kategorisinde gümüş ödülün sahibi olurken,  7/24 canlı ve güncellenebilir hedeflerin belirlenmesi için dijital platform üzerinden sürekli değerlendirme ve geri bildirim sağlanan 'Holistic Flex Performance' uygulamasıyla da 'Best Advance in Performance Management' kategorisinde yine gümüş ödülü almaya hak kazandı.

Turkcell'in ödül kazandığın diğer insan kaynakları programlarından biri de Turkcell Akademi ve dünyaca ünlü online eğitim platformu Udacity iş birliğinde geliştirilen 'Digital Masters Reloaded' oldu. Turkcell, bu iş birliği ile 'Best Advance in Competencies and Skill Development' kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

8 BRONZ ÖDÜL

Turkcell, Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri'nden ayrıca 8 bronz ödül ile döndü.  Şirketler için geliştirdiği 'Robotik Süreç Otomasyonu ile 'Best Advance in Business Automation' kategorisinde bronz ödüle layık görülen Turkcell, çalışanlarına sunduğu eğitim programlarından olan 'Executive Finance Masters' ve 'Turkcell Academy Get Ready for the Future Certification' ile 'Best Advance in Custom Content' kategorisinde ödül aldı.

Turkcell Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri'nde, yeni mezun işe alım programı 'GNÇYTNK' ile Best Advance in Talent Acquisition Process" kategorisinde ve 'Best Candidate Experience' kategorisinde bronz ödülün sahibi olurken, gençlere kariyer tecrübesi kazandırmayı amaçladığı 10 haftalık eğitim programı 'Sınırsız Yetenek' ile de 'Best Unique or Innovative Talent Management Program' kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu. Turkcell'in bir diğer sertifika programlarından olan 'Tahsilat Sertifika' programı da 'Best Certification Program' kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

GLOBAL BİLGİ'YE DE 2 ÖDÜL

Global Bilgi, 2021 yılı Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri'nde 'GBkalpSEN' ile 'Best Benefits, Wellness and Wellbeing' kategorisinde gümüş ödülün sahip olurken, eğitim programı 'Focus Data' ile 'Best Certification' kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri 2021 kazananlarına ödülleri, 1-3 Şubat 2022 tarihlerinde ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilecek olan HCM Mükemmellik Konferansı 2022'de düzenlenecek özel törenle verilecek.


Turkcell'in İnsan kaynakları uygulamalarına uluslararası alanda 15 ödül
Turkcell'in İnsan kaynakları uygulamalarına uluslararası alanda 15 ödül

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, oyunlar, Türkiye, Game, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turkcell'in İnsan kaynakları uygulamalarına uluslararası alanda 15 ödül - Son Dakika


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