Turkcell'in yenilikçi şirketi Dijital İş Çözümleri'nden birinci yılında bin proje - Son Dakika

Turkcell'in kurumlara uçtan uca sektörel çözümler sunduğu şirketi Dijital İş Çözümleri, kuruluşunun birinci yılını geride bırakırken bugüne kadar binden fazla projeyi hayata geçirerek yüzlerce şirkete hizmet verdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Dijital İş Çözümleri, Türkiye'nin sağlıkta dönüşümüne katkı için gerçekleştirdiği hastane projelerinin yanı sıra veri merkezi, güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri alanlarında yenilikçi çözümleriyle şirketlerin dijitalleşme yolculuğuna eşlik etti.

Bu sayede kamu kurumlarının ve şirketlerin dönüşümüne katkı sağlayan Dijital İş Çözümleri, dijital entegratör kimliğiyle uçtan uca çözümler sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Türkiye'nin dijitalleşmesi yolunda ülkenin kalkınması için dijital tecrübelerini şirketlerle paylaşmaya başladıklarını belirtti.

Turkcell olarak şirketlere tek elden hizmet götürme amacıyla 2019 yılının başında Dijital İş Çözümleri şirketini kurduklarını anımsatan Özata, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada telekomünikasyon alanında yetkinliğimizi de kullanarak yapay zeka uygulamaları, robotik teknolojiler, nesnelerin interneti, büyük veri, siber güvenlik ve bulut teknolojileri gibi yeni nesil teknolojilere yönelik çalışmalarımızı müşterilerimize sunduk. Türkiye'nin en büyük veri merkezinde kurumsal müşterilerimize hizmet vermeye başladığımız bir yılı geride bıraktık. Bugüne kadar binden fazla dijital entegrasyon projesine imza attık. Müşterilerimizin gösterdiği ilgi, bu pazara yeni girmemize rağmen bizi üst sıralara taşıdı. IDC'nin yaptığı araştırmaya göre; Dijital İş Çözümleri şirketimiz, şirketlere, kamuya ve KOBİ'lere sunduğu özel çözümlerle sektörde en çok tercih edilen ilk üç markadan biri haline geldi. Hedefimizi üç yılda bilgi teknolojileri pazarında liderlik olarak koyduğumuz bu yolda, sürekli geliştirdiğimiz yetkinliklerimiz ve güçlü ekosistemimizle müşterilerimizin dijitalleşme yolculuklarına değer katmak ve hayatlarını zenginleştirmek üzere çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."