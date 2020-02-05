Turkcell'in yenilikçi şirketi Dijital İş Çözümleri'nden birinci yılında bin proje - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turkcell'in yenilikçi şirketi Dijital İş Çözümleri'nden birinci yılında bin proje - Son Dakika

Turkcell'in yenilikçi şirketi Dijital İş Çözümleri'nden birinci yılında bin proje

6 saat önce

Turkcell'in kurumlara uçtan uca sektörel çözümler sunduğu şirketi Dijital İş Çözümleri, kuruluşunun birinci yılını geride bırakırken bugüne kadar binden fazla projeyi hayata geçirerek yüzlerce şirkete hizmet verdi.

Turkcell'in yenilikçi şirketi Dijital İş Çözümleri'nden birinci yılında bin proje, System.String[]

Turkcell'in kurumlara uçtan uca sektörel çözümler sunduğu şirketi Dijital İş Çözümleri, kuruluşunun birinci yılını geride bırakırken bugüne kadar binden fazla projeyi hayata geçirerek yüzlerce şirkete hizmet verdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Dijital İş Çözümleri, Türkiye'nin sağlıkta dönüşümüne katkı için gerçekleştirdiği hastane projelerinin yanı sıra veri merkezi, güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri alanlarında yenilikçi çözümleriyle şirketlerin dijitalleşme yolculuğuna eşlik etti.

Bu sayede kamu kurumlarının ve şirketlerin dönüşümüne katkı sağlayan Dijital İş Çözümleri, dijital entegratör kimliğiyle uçtan uca çözümler sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Türkiye'nin dijitalleşmesi yolunda ülkenin kalkınması için dijital tecrübelerini şirketlerle paylaşmaya başladıklarını belirtti.

Turkcell olarak şirketlere tek elden hizmet götürme amacıyla 2019 yılının başında Dijital İş Çözümleri şirketini kurduklarını anımsatan Özata, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada telekomünikasyon alanında yetkinliğimizi de kullanarak yapay zeka uygulamaları, robotik teknolojiler, nesnelerin interneti, büyük veri, siber güvenlik ve bulut teknolojileri gibi yeni nesil teknolojilere yönelik çalışmalarımızı müşterilerimize sunduk. Türkiye'nin en büyük veri merkezinde kurumsal müşterilerimize hizmet vermeye başladığımız bir yılı geride bıraktık. Bugüne kadar binden fazla dijital entegrasyon projesine imza attık. Müşterilerimizin gösterdiği ilgi, bu pazara yeni girmemize rağmen bizi üst sıralara taşıdı. IDC'nin yaptığı araştırmaya göre; Dijital İş Çözümleri şirketimiz, şirketlere, kamuya ve KOBİ'lere sunduğu özel çözümlerle sektörde en çok tercih edilen ilk üç markadan biri haline geldi. Hedefimizi üç yılda bilgi teknolojileri pazarında liderlik olarak koyduğumuz bu yolda, sürekli geliştirdiğimiz yetkinliklerimiz ve güçlü ekosistemimizle müşterilerimizin dijitalleşme yolculuklarına değer katmak ve hayatlarını zenginleştirmek üzere çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Netflix'ten Türkiye kararı: İlk ay ücretsiz uygulaması kaldırıldı
Çığ nedir? Nasıl oluşur? Çığ anında neler yapılmalı? İşte tüm detaylar Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu Van Hastanesi'ne getirilen yaralıların isimleri megafonla birer birer açıklandı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 20:08:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turkcell'in yenilikçi şirketi Dijital İş Çözümleri'nden birinci yılında bin proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]