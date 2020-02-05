Turkcell'in yenilikçi şirketinden birinci yılında bin proje - Son Dakika
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Turkcell'in yenilikçi şirketinden birinci yılında bin proje

6 saat önce

Turkcell'in kurumlara uçtan uca sektörel çözümler sunduğu şirketi Dijital İş Çözümleri, kuruluşunun birinci yılını geride bırakırken, bugüne kadar turizmden perakendeye, sağlıktan kamuya, enerjiden finansa kadar sektörlere özel çözümleriyle yüzlerce şirket için binden fazla farklı projeye imza attı.

Turkcell'in yenilikçi şirketinden birinci yılında bin proje, System.String[]

Turkcell'in kurumlara uçtan uca sektörel çözümler sunduğu şirketi Dijital İş Çözümleri, kuruluşunun birinci yılını geride bırakırken, bugüne kadar turizmden perakendeye, sağlıktan kamuya, enerjiden finansa kadar sektörlere özel çözümleriyle yüzlerce şirket için binden fazla farklı projeye imza attı. Hem şirketlerin hem de kamu kurumlarının dijitalleşmesine öncülük eden Dijital İş Çözümleri, 2020'de özellikle büyük veri ve nesnelerin interneti konularına odaklanarak yenilikçi çözümler sunacak.


Türkiye'nin dijital ekosistemine katkı sunmak ve kurumların dönüşümüne öncülük etmek amacıyla bir yıl önce kurulan Turkcell'in Dijital İş Çözümleri şirketi, bugüne kadar binden fazla projeyi hayata geçirerek yüzlerce şirkete hizmet verdi. Türkiye'nin sağlıkta dönüşümüne katkı için gerçekleştirdiği hastane projelerinin yanı sıra veri merkezi, güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri alanlarında yenilikçi çözümleriyle şirketlerin dijitalleşme yolculuğuna eşlik etti. Bu sayede kamu kurumlarının ve şirketlerin dönüşümüne katkı sağlayan Dijital İş Çözümleri, dijital entegratör kimliğiyle uçtan uca çözümler sundu.


Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları kaydetti:


"Türkiye'nin dijitalleşmesi yolunda ülkemizin kalkınması için dijital tecrübelerimizi şirketlerle paylaşmaya başladık. Turkcell olarak bu amaçla 2019 yılının başında şirketlere tek elden hizmet götürme amacıyla Dijital İş Çözümleri şirketimizi kurduk. Bugün geldiğimiz noktada telekomünikasyon alanında yetkinliğimizi de kullanarak yapay zeka uygulamaları, robotik teknolojiler, nesnelerin interneti, büyük veri, siber güvenlik ve bulut teknolojileri gibi yeni nesil teknolojilere yönelik çalışmalarımızı müşterilerimize sunduk. Türkiye'nin en büyük veri merkezinde kurumsal müşterilerimize hizmet vermeye başladığımız bir yılı geride bıraktık. Bugüne kadar binden fazla dijital entegrasyon projesine imza attık. Müşterilerimizin gösterdiği ilgi, bu pazara yeni girmemize rağmen bizi üst sıralara taşıdı. IDC'nin yaptığı araştırmaya göre; Dijital İş Çözümleri şirketimiz şirketlere, kamuya ve KOBİ'lere özel sunduğu çözümlerle sektörde en çok tercih edilen ilk üç markadan biri haline geldi. Hedefimizi üç yılda bilgi teknolojileri pazarında liderlik olarak koyduğumuz bu yolda, sürekli geliştirdiğimiz yetkinliklerimiz ve güçlü ekosistemimizle müşterilerimizin dijitalleşme yolculuklarına değer katmak ve hayatlarını zenginleştirmek üzere çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:01 Kaynak: İHA
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