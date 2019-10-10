Son Dakika Haberleri: Turkcell'in "Zeka Gücü"ne dünyadan yoğun ilgi
Son Dakika Teknoloji Turkcell'in 'Zeka Gücü'ne dünyadan yoğun ilgi

Turkcell'in "Zeka Gücü"ne dünyadan yoğun ilgi

45 dakika önce

Turkcell'in geliştirdiği "Zeka Gücü" uygulaması, mobil eğitim uygulamalar arasında örnek proje oldu.

Turkcell'in

Turkcell'in geliştirdiği "Zeka Gücü" uygulaması, mobil eğitim uygulamalar arasında örnek proje oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından hayata geçirilen "Zeka Gücü" mobil uygulaması, mobil teknolojilerin eğitimdeki etkilerini, erişilebilirliğini ve kapsayıcılığını geliştirmek için çalışmalar yapan mEducation Alliance tarafından, "2019 mEducation Alliance Sempozyumu"na davet edildi.

Sempozyumda "Zeka Gücü" uygulaması, hem birlik üyeleri hem de konunun uzmanı katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

Dünya Bankası, UNESCO, UNICEF, USAID gibi uluslararası kuruluşların ve GSMA, ITU gibi mobil iletişim dünyasının en önemli kurumlarının ortaklığıyla oluşturulan Mobiles for Education Alliance/Eğitim İçin Mobil Birliği, Turkcell'in "Zeka Gücü" mobil uygulamasını 130 proje arasından örnek proje olarak seçti.

Birlikten gelen davet üzerine Turkcell, örnek projelerin aktarılması amacıyla düzenlenen sempozyuma katıldı. 9-11 Ekim'de ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen etkinlikte, "Zeka Gücü" uygulamasının Türkiye'de eğitim dünyasına sağladığı fayda Mobil Eğitim Birliği yetkilileri ve katılımcılar ile paylaşıldı.

Bu yıl, "Eğitim ve Gelişim İçin Dijital Okuryazarlık ve Beceri" temasıyla düzenlenen sempozyumda, özellikle öğretmen ve öğrencilerin dijital okuryazarlıklarının gelişimi için içerik üreten projelere yer verildi ve dünya genelinde bu konuda çalışmalar yapan kurumlar sempozyuma davet edildi.

50 bin öğrenci geleceğin teknolojisiyle buluştu

"Zeka Gücü" mobil uygulaması sayesinde çocuklar; robotik kodlama, yazılım, uzay bilim, yapay zeka, drone ve akıllı ev teknolojileri eğitimleri alabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016 yılında başlayan Turkcell'in "Zeka Gücü" projesiyle Türkiye genelinde 27 ilde toplam 33 sınıf kuruldu.

6 bin öğrenciye yüz yüze, eğitim portalı ile 200 bin saati aşkın online eğitim verildi, online eğitimler 5 milyondan fazla defa görüntülendi. "Zeka Gücü" sınıfları ile bilim ve teknolojiye ilgi duyan 50 bin çocuğa ulaşıldı ve hazırlanan içeriklere kolay şekilde erişimleri sağlandı.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Dünya Bankası, Türkiye, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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