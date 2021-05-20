Turkcell'in Zeka Gücü projesi, uluslararası yarışmada 1'inci oldu - Son Dakika

Turkcell'in Zeka Gücü projesi, uluslararası yarışmada 1'inci oldu

20.05.2021 10:27
Turkcell'in Zeka Gücü projesi, uluslararası yarışmada 1'inci oldu, System.String[]

Turkcell, 5 yılda 100 binden fazla özel yetenekli çocuğun yaşamını değiştiren Zeka Gücü Projesi ile WSIS (Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi) Ödülleri'nde 1.270 proje arasından birinci oldu.

Turkcell, 5 yılda 100 binden fazla özel yetenekli çocuğun yaşamını değiştiren Zeka Gücü Projesi ile WSIS (Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi) Ödülleri'nde 1.270 proje arasından birinci oldu.

Turkcell açıklamasına göre, şirket, insanların hayatında dokunan sosyal projeleriyle dünya çapında da takdir görmeye devam ediyor. Turkcell tarafından yürütülen Zeka Gücü Projesi (The Whiz Kids Project), dünya genelinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gücünden yararlanan projeleri ödüllendiren WSIS Ödülleri'nde e-learning kategorisinin birincisi seçildi. Ülkelerin bilişim altyapılarını iyileştirmeye teşvik eden WSIS Ödülleri'nde bu sene 126 ülkeden 1.270 proje yarıştı.

Turkcell'den 41 ile 59 laboratuvar

Turkcell'in Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle özel yetenekli öğrenciler için 2016'da hayata geçirdiği Zeka Gücü Projesi, Türkiye'de sınıf içi eğitimlerle desteklenen ve mobil uygulama olarak çocuklara ulaşan tek proje olma özelliğini taşıyor. Proje kapsamında 41 ilde kurulan 59 laboratuvar ve çevrim içi eğitimler aracılılığıyla yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojileri eğitimleri binlerce öğrenciye ulaştırıldı. Bunun yanında Zeka Gücü mobil uygulamasıyla Türkiye genelinde eğitim fırsatı tüm öğrenciler için erişilebilir hale getirildi.

"Ülke genelinde 100 binden fazla öğrenciye ulaşarak, toplam 240 bin saat eğitim verdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, salgın sürecinde uzaktan eğitimin tüm dünyada büyük önem kazanmasıyla Zeka Gücü Projesi'nin topluma katkı sağlamaya devam ettiğini dile getirdi.

Özbayraktar, "Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak ve Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine destek olmak amacıyla yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Zeka Gücü Projesi'yle de Türkiye'de yaşayan üstün yetenekli çocukların potansiyellerini erken yaşta keşfetmelerine destek olmayı ve onları kendilerini geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Proje kapsamında geride kalan 5 yılda ülke genelinde 100 binden fazla öğrenciye ulaşarak, toplam 240 bin saat eğitim verdik ve çocukları yarının yenilikçi dünyasına hazırladık. Platformları iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, müfredatımıza farklı eğitimler ve içerikler eklemek için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de özel yetenekli çocukların potansiyelini ortaya çıkaran bu projenin güzel yansımalar sağladığını görmekten mutluluk duyduklarını belirten Özbayraktar, "Projemizin dünya çapında da ilgi görmesi ve uluslararası alanda böylesine prestijli bir ödüle layık görülmesi, bizler için ayrı bir motivasyon kaynağı. Turkcell olarak teknoloji alanındaki liderliğimizi bu gibi sosyal projelerle sürdürerek daha fazla insanın hayatına dokunacağız. Bu hedef doğrultusunda çocuklarımızın geleceği için dünya çapında ses getiren projelere imza atmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Turkcell'in Zeka Gücü projesi, uluslararası yarışmada 1'inci oldu

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'in Zeka Gücü projesi, uluslararası yarışmada 1'inci oldu - Son Dakika Ekonomi


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