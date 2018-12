Turkcell'in "Zeka Küpü" Projesi

Turkcell'in Türkiye'nin en büyük değeri olan özel yetenekli öğrencilerin, yeni nesil teknoloji ve eğitimlerle gelişimi için 2016'da hayata geçirdiği "Zeka Küpü" projesi kapsamında, Trabzon'da Zeka Gücü Yazılım ve Programlama Laboratuvarı açıldı.

Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezine kurulan laboratuvarın açılışı öncesinde bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, hedeflerin gerçekleştirilmesinde en önemli sermayenin insan olduğuna işaret etti. Er, Türkiye'nin fiziki sermaye açısından zengin bir ülke olmadığına, buna rağmen genç nüfusu ile önemli bir potansiyeli bulunduğuna dikkati çekti.



Er, 25 yaş altı nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 40'a tekabül ettiğini ifade ederek, "Eğitim ekonomisi disiplini alanında çalışanlar böylesine bir durumu kalkınma için fırsat eşiği olarak değerlendiriyorlar. Bunun fırsata dönüşebilmesi birtakım koşullara bağlı. O koşullarda bu genç nüfusun üretimin içerisinde olması için bilgi ve beceriyle donatmayı gerekli kılıyor. Toplumun yararına işe yarar hale gelmesi bu kitlenin nitelikli bir eğitimden geçmesiyle mümkün." diye konuştu.



Üstün yetenekli çocukların eğitimden geçmesinin sorumluluğunun bilincinde olduklarına değinen Er, şöyle devam etti:



"Üstün yetenekli çocuklar toplumun potansiyel zenginliğidir. Bu potansiyeli açığa çıkarmak gerekiyor. Bunun için bu çocukları var olan programlara uydurmak yerine bu çocukların kendine özgü yeteneklerine ve ihtiyaçlarına uygun programlarla karşı karşıya getirmek zorundayız. Üstün yetenek dediğimiz şey kalıtımla gelmekle beraber çevresel faktörler ve eğitimle geliştirilebilir özelliklerdir. Bunun sonucunda çıkacak fayda toplumun yararınadır. Bu çocuklar normal akranlarıyla eğitim görüyor ve onun dışında bir takım maliyetler üstlenilip eğitim veriyor. Aslında onlara sağlanan imkan doğrudan bu çocuklara olmakla beraber kendi toplumumuz sunduğumuz bir imtiyaz. Böylesine bir maliyeti üstlenmemizin nedeni buradan elde edilecek katma değerin toplumsal faydası içindir."



Bakanlık olarak özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla her zaman iş birliği içerisinde olduklarını da vurgulayan Er, "Ülke genelinde 136 Bilim ve Sanat Merkezinde 2 bin 137 öğretmen ile 43 bin üstün yetenekli çocuğa hizmet veriyoruz." ifadesini kullandı.



AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu bilgiye ulaşmada insan zekasının önemine değinerek, "Her ne kadar yazılım, donanım ve üretimle açıklanabilecek bir alandan bütün tanımlamalar yapılıyorsa da bunlara zeka ile ulaşabiliriz. Dolayısıyla bizim zeki ve kibar çocuklara ihtiyacımız var. O çocuklar fazlasıyla mevcut. Bizler de onların büyükleri olarak onlara vereceğimiz fırsatlarla geleceğimize çok önemli yatırım yapacağız." diye konuştu.



-"15 bin öğrenciye sadece bu proje kapsamında destek olduk"



Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler de bilim ve eğitimin pahalı olmasına karşın cahilliğin daha da masraflı olduğunu ifade etti.



Cahillikle yarışmada önemli adımlar attıklarına işaret eden Güler, şunları kaydetti:



"Şimdi üstün zekalılar ve özel yetenekliler konusunda çalışmalara ağırlık verdik. Biliyorsunuz on yarım adam beş tam adam etmiyor. Onun için bizim burada özel yetenekli insanlara büyük ihtiyacımız var. Bu bakımdan bu projeyi biz Turkcell olarak canı gönülden destekliyoruz. 27 ilde 33 okul ve 15 bin öğrenciye sadece bu proje kapsamında destek olduk. Bunun dışında da diğer projelerle de 20 bini aşan üstün zekalı, özel yetenekli öğrencilerin elinden tuttuk. Su yolunu bulsun diye sadece suyun önündeki yeri çizgiyle açtık. Özel yetenekler zaten yetenekleri ile nereye akacağını buluyorlar. Biz sadece yönlendirmeyi sağlıyoruz. Bu bakımdan bu çalışmalarda büyük bir mutluluk ve tatmin duygusu yaşıyoruz. Gönlümüz rahat ediyor. Kazandığımız paraların bir bölümünü onlara vererek Türkiye'nin de çağdaş kalkınma yarışında mukayeseli üstünlüğünü sağlamış oluyoruz."



Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler ile davetliler Zeka Gücü Yazılım ve Programlama Laboratuvarı'nın açılışını yaptı.



Er ve Güler, daha sonra laboratuvarda projelerini sergileyen öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

