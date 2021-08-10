Turkcell'e uluslararası arenada üç altın ödül

Turkcell, IPRA Golden World Awards'ta üç ödül birden kazandı. Dünya çapında birçok projenin yarıştığı ödül programında şirket; 'Dijital Bahar', 'Kadın Futbolu Ligi' projeleri ve 'İçimdeki Hazine' uygulamasıyla altın ödüle layık görüldü.

Turkcell, uluslararası alanda kazandığı ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor. Şirket, halkla ilişkiler alanında dünyanın saygın kuruluşlarından birisi olan IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği) tarafından düzenlenen ödüllerden üç birincilikle döndü. Bu sene 30'uncusu düzenlenen IPRA Golden World Awards'ta şirket; mobil uygulama, proje ve sponsorluklarıyla altın ödüllerin sahibi oldu.

Yüzlerce projenin değerlendirildiği IPRA Golden World Awards'ta şirket, altyapısıyla huzurevlerinde yaşayan büyüklerin teknoloji ile hayata bağlanmasını sağlayan 'Dijital Bahar' projesi ile Etkinlik kategorisinde ödülün sahibi oldu. Dünya Kadınlar Günü'nde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) ile imzaladığı anlaşmayla Kadın Futbol Milli Takımları ana sponsorluğunun yanına 'Kadın Futbol Ligi'nin isim sponsorluğunu ekleyerek bu alandaki desteğini büyüten şirket, Sponsorluk kategorisinde de ödüle layık görüldü. Otizmli çocukların zihinsel, davranışsal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için hayata geçirdiği 'İçimdeki Hazine' uygulamasına entegre edilen yapay zeka tabanlı duygu öğrenme teknolojisi ile de Yeni Ürün Lansmanı kategorisinde birincilik elde ederek toplamda üç ödül kazanmış oldu.

Halkla ilişkiler alanında dünyanın prestijli ödülleri arasında yer alan IPRA Golden World Awards'tan üç birincilikle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Toplum yararına hayata geçirdiğimiz projelerin uluslararası alanda değer bularak böylesine saygın ödüllere layık görülmesi büyük önem taşıyor. Aldığımız ödüller ayrıca bu alanda yaptığımız çalışmalarla ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve yeni projeler için bizleri motive eden itici bir güç oluşturuyor. Bugün eğitimden kültüre, sanattan spora değin hayatın birçok alanında kimseyi geride bırakmayan sosyal sorumluluk projelerimizle toplum için en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. 27 yıldır olduğu gibi Türkiye'nin geleceğine değer katmak ve fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla sürdürdüğümüz projelerimiz ve sponsorluklarımızla teknolojimizi kullanarak hayatlara değer katmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL