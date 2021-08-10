Üye Girişi
Turkcell'e uluslararası arenada üç altın ödül - Son Dakika

Turkcell'e uluslararası arenada üç altın ödül

10.08.2021 10:28
Turkcell'e uluslararası arenada üç altın ödül, System.String[]

Turkcell, IPRA Golden World Awards'ta üç ödül birden kazandı.

Turkcell, IPRA Golden World Awards'ta üç ödül birden kazandı. Dünya çapında birçok projenin yarıştığı ödül programında şirket; 'Dijital Bahar', 'Kadın Futbolu Ligi' projeleri ve 'İçimdeki Hazine' uygulamasıyla altın ödüle layık görüldü.

Turkcell, uluslararası alanda kazandığı ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor. Şirket, halkla ilişkiler alanında dünyanın saygın kuruluşlarından birisi olan IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği) tarafından düzenlenen ödüllerden üç birincilikle döndü. Bu sene 30'uncusu düzenlenen IPRA Golden World Awards'ta şirket; mobil uygulama, proje ve sponsorluklarıyla altın ödüllerin sahibi oldu.

Yüzlerce projenin değerlendirildiği IPRA Golden World Awards'ta şirket, altyapısıyla huzurevlerinde yaşayan büyüklerin teknoloji ile hayata bağlanmasını sağlayan 'Dijital Bahar' projesi ile Etkinlik kategorisinde ödülün sahibi oldu. Dünya Kadınlar Günü'nde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) ile imzaladığı anlaşmayla Kadın Futbol Milli Takımları ana sponsorluğunun yanına 'Kadın Futbol Ligi'nin isim sponsorluğunu ekleyerek bu alandaki desteğini büyüten şirket, Sponsorluk kategorisinde de ödüle layık görüldü. Otizmli çocukların zihinsel, davranışsal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için hayata geçirdiği 'İçimdeki Hazine' uygulamasına entegre edilen yapay zeka tabanlı duygu öğrenme teknolojisi ile de Yeni Ürün Lansmanı kategorisinde birincilik elde ederek toplamda üç ödül kazanmış oldu.

Halkla ilişkiler alanında dünyanın prestijli ödülleri arasında yer alan IPRA Golden World Awards'tan üç birincilikle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Toplum yararına hayata geçirdiğimiz projelerin uluslararası alanda değer bularak böylesine saygın ödüllere layık görülmesi büyük önem taşıyor. Aldığımız ödüller ayrıca bu alanda yaptığımız çalışmalarla ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve yeni projeler için bizleri motive eden itici bir güç oluşturuyor. Bugün eğitimden kültüre, sanattan spora değin hayatın birçok alanında kimseyi geride bırakmayan sosyal sorumluluk projelerimizle toplum için en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. 27 yıldır olduğu gibi Türkiye'nin geleceğine değer katmak ve fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla sürdürdüğümüz projelerimiz ve sponsorluklarımızla teknolojimizi kullanarak hayatlara değer katmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Turkcell'e uluslararası arenada üç altın ödül
Turkcell'e uluslararası arenada üç altın ödül

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Halkla İlişkiler, Türkiye, Futbol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'e uluslararası arenada üç altın ödül - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korona bitmeden 11:28 Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı Taksim Meydanı'nda panik anları! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı 11:17 Taksim Meydanı'nda panik anları! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek 11:09 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek
Aydınlı muhtarın şüpheli ölümü! Evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu 10:44 Aydınlı muhtarın şüpheli ölümü! Evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu 10:24 Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi 10:19 Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi
Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir 09:20 Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış 08:30 Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış

Son Dakika Haberleri
11:34 Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı
11:27 Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı
11:25 Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı
11:11 Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor
11:08 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerine icra gelen gelen işçi, işten çıkartılabilecek
10:47 Şahan Gökbakar, videolarını YouTube'da yayınlayanlar için harekete geçti! Elde edilen gelir afetzedelere ilaç olacak
10:42 İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı
10:20 Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı
10:19 Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziran ayında 823 bin kişi geriledi
Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı         
11:34
Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:25
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor         
10:55
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı         
10:21
9 yaşındaki kız çocuğunu taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü, şüphelinin evi kurşunlandı 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü, şüphelinin evi kurşunlandı         
10:04
Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi         
08:51
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım         
08:20
Kıyafeti açık bulununca Kıyafeti açık bulununca "Daha açığını giyeceğim" diyen Hande Yener'den cesur seçim         
22:59
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 11:44:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turkcell'e uluslararası arenada üç altın ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement