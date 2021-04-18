Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde sağlık çalışanlarına adanan 2020-2021 sezonunda ikinci gün maçları tamamlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek devreli eleme sistemine göre oynanan ligin ilk aşamasında takımlar, dörderli gruplarda karşılaşıyor.

16 takımın mücadele ettiği ligde ikinci gün, C ve D gruplarında yapılan maçlarla sona erdi.

Karşılaşmaları Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da izledi.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

ALG Spor: 7 - Dudullu: 0

Kireçburnu: 3 - Fomget Gençlik ve Spor: 6

D Grubu

Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2 - Kocaeli Bayan Futbol Takımı: 1

Konak Belediyespor: 0 - Kayseri Gençlerbirliği: 0

Turkcell Kadın Futbol Ligi, 20 Nisan'da A ve B grup maçları ile devam edecek.