Turkcell Kadın Futbol Ligi kura çekimi 8 Nisan'da yapılacak

Turkcell Kadın Futbol Ligi kura çekimi, 8 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan tarihinde Antalya'da başlayacak ligin kura çekimi TFF Youtube kanalı üzerinden canlı yayımlanacak.

Lig bu sezon 16 takım ile oynanacak

1. Lig'de yer alan 12 takım ile 2. Lig'den yükselen 4 takımın 2019-2020 sezonundaki sıralamalarına göre takımlar 4 ayrı torbaya ayrılacak. Öncelikle 4. torbada yer alan takımlar kura çekimine bağlı olarak sırasıyla A, B, C ve D gruplarına yerleşecek.

Diğer torbadaki takımlar da aynı usul ile gruplardaki yerlerini alacak ve 4'er takımlı 4 grup oluşturulacak.

Takımlar 1. turda gruplarındaki diğer takımlar ile birer kez karşılaşacak. Uzatma devrelerinin olmayacağı grup müsabakalarında alınan puanlara göre sıralama belli olacak.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finallerde mücadele edecek. Çeyrek finallerden itibaren müsabakalar eleme usulü gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmalarında mağlup olan takımlar üçüncülük, galip gelen takımlar ise şampiyonluk mücadelesi verecek.

4 Mayıs'ta oynanacak final maçıyla şampiyonluğu kazanan takım 2021-2022 sezonunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.