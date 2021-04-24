Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı

24.04.2021 22:46
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi 2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda C Grubu'nda oynanan karşılaşmalarla grup maçları tamamlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi 2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda C Grubu'nda oynanan karşılaşmalarla grup maçları tamamlandı. C Grubu'nda çeyrek finale ALG Spor ve Fomget Gençlik ve Spor kaldı. Çeyrek final karşılaşmaları D Smart'tan naklen yayınlanacak.

Manavgat'ta bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde ALG Spor Kireçburnu; Fomget Gençlik ve Spor'da Dudullu'yla karşılaştı. Her iki maç da saat 18: 00'de başladı. ALG Spor, 1 Nolu sahada baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Kireçburnu'nu 7-0 mağlup etti. Maçta ALG Spor'un gollerini Bassira Toure (4), Derya Arhan (2) ve Esther Upkong Sunday attı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna 20 numaralı formasıyla Aycan Yanaç da dahil oldu. Maçın ardından her iki takımın futbolcuları ve yedek oyuncuları, fairplay ruhuna uygun olarak sahanın ortasında toplanarak birbirlerine tezahürat yaptı. Bu sonuçla ALG Spor, gruplarda namağlup ve kalesinde gol görmeden çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Kireçburnu Teknik Direktörü İlknur Aktaş, ALG Sporlu futbolculara teşekkür ederek, "Her şeyden önce fairplay çerçevesinde bir maç olduğu için kendi oyuncularımızı ve ALG'nin oyuncularını kutluyorum. İyi mücadele ettik. Hep söylediğim, bizim çocuklarımız küçükler şu anda 16-17 yaşındalar. Kısıtlı bir kadroyla geldik. Büyük bir bütçeyle gelmedik. ALG uzun zamandır kamp yapıyordu, transferleri vardı. Onları da kutluyorum, çok başarılı bir performans sergilediler. Küçük çocuklara küçük kızlara ablalık yaptıkları için onlara da örnek oldukları için büyük futbolculara teşekkür ediyorum. Organizasyona teşekkür ediyorum" dedi.Gruplarda oynanan 3 maçta da gol yemeyen ALG Spor kalecisi Selda Akgöz, "Grup maçlarında gol yemeyerek kaleyi gole kapattık. Çeyrek finaldeyiz, inşallah yarı final ve finalde de böyle devam edeceğiz. Bunun sonunda da şampiyonluk olacak inşallah" dedi. Lige sponsor olan Turkcell'e teşekkür eden Akgöz, "Gerçekten bu zor süreçte bir yandan Covid'le mücadele ediyoruz. Ayrıca 3 günde bir maç oynadığımız için zaten çok yoruluyoruz ama inşallah bu yorgunlukların meyvesini finalde alacağız" diye konuştu.Kireçburnu maçının fairplay çerçevesinde olmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen ALG Spor Teknik Direktörü Aslı Canan Sabırlı, "Öncelikle sporcularımı ve rakip takım oyuncularını tebrik ediyorum. Gerçekten fairplay çerçevesinde bir oyundu. Futbolda bu tarz oyunları çok nadir görüyoruz. Daha çok farklı duygularla sahanın içerisinde olunuyor. Burada bunun olmayışı bizi çok mutlu etti. O küçük çocukların ahlaki boyut açısından sahada mücadelelerini bırakmadan ama farklı niyetlerle yapılmaması bizi mutlu etti. Ne mutlu bize ki böyle Türk sporcuları yetişiyor. Umarım kadın futbolu da bu organizasyon sonrasında gelişir ve değişir. Burada çok fazla emek harcayan federasyon yetkililerine ve kulübümüzün başkanı Ali Gözce ve asbaşkanımız Ayten Gözce'ye teşekkür ederim" diye konuştu.FOMGET DUDULLU'YU 3-0 MAĞLUP ETTİGrupta oynanan diğer maçta ise Fomget Gençlik ve Spor Kulübü, Dudullu'yu 3-0 mağlup ederek, ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. Fomget Gençlik ve Spor'un gollerini Rabia Nur Küçük, Benan Altıntaş ve Zehra Borazancı kaydetti. Çeyrek finale kalarak hedeflerine adım adım ilerledikleri için takım olarak çok mutlu olduklarını söyleyen Fomget Gençlik ve Spor oyuncusu Sema Polat, "Koronavirüs döneminde zaten yasaklar olduğu için evdeydik hep. Bireysel olarak evde hepimiz antrenmanlarımız yaptık. Daha sonra takım olarak bir kamp dönemine girerek toparladık. Top oynamayı çok fazla özledik. Özlemimizi gidermeye çalışıyoruz şu anda. Yeterli olmuyor belki ama en azından federasyonumuzun ve Turkcell'in bize tanıdığı imkan sayesinde özlem gideriyoruz" dedi. 2-3 günde maç yapmanın yorucu olduğunu belirten Polat, "2-3 günde bir maç yapmak yorucu ama belki sakatlık da oluyor ama biz bunların önemlini alıyoruz, hocalarımız sağ olsun. Özlediğimiz ve bizim sevdiğimiz iş olduğu için çok da zor gelmiyor bize" diye konuştu.Fomget Gençlik ve Spor antrenörü Hilmi Bengüner, çeyrek finale yükselerek ilk hedeflerine ulaştıklarını belirterek şunları söyledi: "Grupta ilk maçımızı kazandık, ikinci maçımızda geçen senenin şampiyonu ALG'yle karşılaştık. Biz gücümüzü bilip, rakibimizin durumuna göre bir anlayışla sahaya çıktık. Kontrataklarla pozisyon bulmaya çalıştık, 2 tane de bulduk ama değerlendiremedik. Maçı duran toptan yediğimiz golle kaybettik. Bunun ardından son maçımız önemli hale geldi. Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Bu da ister istemez takımda bir stres yarattı. Sonuç olarak kontrollü başladığımız maçta skoru yakaladıktan sonra hedefimiz olan çeyrek finale yükseldik. Bundan sonrası için maç maç bakıyoruz olaya, her maça ayrı bir şekilde hazırlanıp mücadele etmek istiyoruz."FİNAL GRUBU MAÇLARI D SMART'TAN NAKLEN

Gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım 28 Nisan'dan itibaren eleme usulü oynayacakları çeyrek final maçlarında karşı karşıya gelecek. Turkcell Kadın Futbol Ligi karşılaşmaları çeyrek finallerden itibaren D Smart'tan naklen yayınlanacak. Çeyrek final maçlarını kazanan takımlar yarı finalde karşılaşırken; yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar üçüncülük, kazanan takımlar ise final maçı oynayacak. Türkiye şampiyonu olacak takım 2021-2022 sezonunda ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını kazanacak.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Manavgat, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı - Son Dakika Spor


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