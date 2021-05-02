SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor - Son Dakika

SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor

02.05.2021 19:41

SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih VatansporMithat ABAKAN / MANAVGAT-ANTALYA, (DHA)- Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda Fomget Gençlik ve Spor'u 1-0 mağlup eden Fatih Vatanspor finale yükseldi.

SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT-ANTALYA, (DHA)- Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda Fomget Gençlik ve Spor'u 1-0 mağlup eden Fatih Vatanspor finale yükseldi. Ligde 7 golle, gol kraliçeliğinde ilk sırada yer alan Zelal Baturay, bütün gollerini geçen yıl 28 Nisan'da kanserden vefat eden babası için attığını söyledi.

Turkcell Kadın Futbol Ligi yarı final karşılaşmaları Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde başladı. D Smart'tan naklen yayınlanan günün ilk maçında Fomget Gençlik ve Spor, Fatih Vatanspor'la karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Fatih Vatanspor, karşılaşmaların ilk dakikalarında rakip kaleye ataklarını yoğunlaştırdı. 23'üncü dakikada rakibinin ceza sahasında yaptığı hareketle Zelal Baturay yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Zelal Baturay, Fatih Vatanspor'u 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Fomget Gençlik ve Spor, beraberliği yakalamak için rakip kaleyi abluka altına alsa da karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Fatih Vatanspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fatih Vatanspor, Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda finale yükselen ilk takım oldu. Maçın ardından Fatih Vatansporlu futbolcular ve teknik heyet finale kaldıkları için büyük sevinç yaşadı.

FATİH VATANSPOR TEKNİK SORUMLUSU EFE AYDIN: ŞAMPİYON OLMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Maçın ardından Fatih Vatanspor Teknik Sorumlusu Efe Mehmet Aydın, yarı final maçının zor olduğunu ve karşılaşmadan önce de zor olacağını bildiklerini belirterek, "Bundan önce de 120 dakikalık zor bir müsabaka oynadık. Bu karşılaşma için iyi çalıştık. Rakibin eksiklerini iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Golü de bulduk. Akşam finalde oynayacağımızın rakibimiz de belli olacak. İnşallah finalde şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

ZELAL BATURAY: FİNALİ HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Maçta tek golü atan Fatih Vatansporlu Zelal Baturay da yarı final maçına gelene kadar hazırlık döneminden itibaren çok çalıştıklarını ve bu maç için de rakibe karşı iyi çalıştıklarını anlattı. Zelal Baturay, "Turnuvadan önce yaşadığım sorunları geride bıraktım, Annemi geride bıraktım, hiçbir şeyi buraya yansıtmadım. Kendi kendime 'ben bu turnuvada iyi olacağım, herkese kendimi kanıtlayacağım' dedim. Arkadaşlarımla birlikte savaştık. Finali hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi. Bu akşam finaldeki rakiplerinin belli olacağını söyleyen Zelal Baturay, finalde çok şey olacağını söyledi.

Lig maçları başlamadan önce gol kraliçeliği gibi bir hedefinin olduğunu söyleyen Zelal Baturay, "İlk maçımda eski takımıma karşı oynayacağım için heyecanlandım ama golleri attım" dedi.

Attığı gollerini geçen sene 28 Nisan'da kanserden kaybettiği babası Mahmut Baturay'a (54) ithaf ettiğini söyleyen Zelal Baturay, "Benim babam her maçıma amigo gibi gelirdi. Onun evladı olarak 'ben babam için her şeyimle mücadele edeceğim" dedim. Hepsi onun için, gollerimi atıyorsam da onun için ve annem için tabii ki de" diye konuştu.

İKİNCİ FİNALİST AKŞAM BELLİ OLUYOR

Günün ikinci yarı final maçında Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı ile ALG Spor saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. D Smart'tan naklen yayınlanacak bu maçın ardından kazanan takım Fatih Vatanspor'un finaldeki rakibi olacak.

SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk finalist Fatih Vatanspor - Son Dakika Spor


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