Turkcell Kadın Futbol Ligi'nin 2020-2021 sezonu tescil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2020-2021 sezonunda ligden düşme uygulamasının yapılmaması kararı alındı.

Beşiktaş'ın şampiyonluğu tescil edilirken, siyah-beyazlı ekip gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Bu arada 2020-2021 sezonu Kadınlar 2. Lig, Kadınlar 3. Lig, Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası ve 13 Yaş Altı Kızlar Yerel Şampiyonası'nın yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle oynatılmamasına karar verildiği aktarıldı.