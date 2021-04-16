Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda ilk düdük çalınıyor - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda ilk düdük çalınıyor

16.04.2021 12:20
Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda ilk düdük çalınıyor, System.String[]

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nun santrası yarın yapılacak.

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nun santrası yarın yapılacak. Sağlık çalışanlarına adanan sezonda, 16 takım mücadele edecek. Antalya'da tek devre lig usulüne göre düzenlenecek maçlarda 1. turda takımlar 4'erli gruplarda birbirlerine rakip olacak. Grup müsabakalarında ilk 2 sırayı alan takımlar ise çeyrek finallerde yer alma hakkı kazanacak. Ardından tek maç eleme usulüne göre ligin şampiyonu belli olacak.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde yeni sezon yarın başlıyor. Sağlık çalışanlarına adanan 2021 sezonunda 16 takım mücadele edecek. Takımların 2019-2020 sezonunda bulundukları sıralamaya göre 4 torbaya ayrıldığı sezonda bir ilke daha imza atılacak. Pandemi nedeniyle Türkiye'de ilk defa lig karşılaşmaları tek devreli eliminasyon sistemine göre düzenlenecek.

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda tüm maçlar Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak. Ligde 1. turda takımlar 4'erli gruplarda karşılaşacaklar. Grup müsabakalarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Bu turdan itibaren eleme usulüne göre gerçekleştirilecek karşılaşmalar sonunda Türkiye şampiyonu olacak takım, 2021-2022 sezonunda Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanacak.

Ligde 1. hafta karşılaşmaları ve gruplar şöyle:

17 Nisan

Beşiktaş A.Ş. - İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor

Fatih Vatan Spor - Amed Sportif

Ataşehir Belediyespor - 1207 Antalyaspor

Hakkarigücü Spor - Adana İdmanyurduspor

18 Nisan

ALG Spor - Dudullu

Kireçburnu - Fomget Gençlik ve Spor

Konak Belediyespor - Kayseri Gençler Birliği

Karadeniz Ereğli Belediyespor - Kocaeli Bayan FK

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu Grupları

A Grubu

Beşiktaş A.Ş.

Fatih Vatan Spor

Amed Sportif Faaliyetler

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor

B Grubu

Ataşehir Belediyespor

Hakkarigücü Spor

Adana İdmanyurduspor

1207 Antalyaspor

C Grubu

ALG Spor

Kireçburnu

Fomget Gençlik ve Spor

Dudullu

D Grubu

Konak Belediyespor

Karadeniz Ereğli Belediyespor

Kocaeli Bayan FK

Kayseri Gençler Birliği - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda ilk düdük çalınıyor - Son Dakika Spor


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