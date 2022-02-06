Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı ile ALG Spor 0-0 berabere kaldı.
Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabaka, çekişmeli geçti. Futbolseverlerin ilgi gösterdiği maçta birbirlerine üstünlük sağlayamayan taraflar, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.
Maç sonucunda Hakkarigücü puanını 19'a, ALG Spor ise 20'e yükseltti.
Karşılaşmayı VEDAŞ Destek Hizmetleri Müdürü Serhat Tekin, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel ile çok sayıda taraftar izledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika