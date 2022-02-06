Üye Girişi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

06.02.2022 15:27
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı ile ALG Spor 0-0 berabere kaldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı ile ALG Spor 0-0 berabere kaldı.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabaka, çekişmeli geçti. Futbolseverlerin ilgi gösterdiği maçta birbirlerine üstünlük sağlayamayan taraflar, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

Maç sonucunda Hakkarigücü puanını 19'a, ALG Spor ise 20'e yükseltti.

Karşılaşmayı VEDAŞ Destek Hizmetleri Müdürü Serhat Tekin, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel ile çok sayıda taraftar izledi.

YORUMLAR
500

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:25 Çapraz sorguda dökülen zanlılar, cinayeti para için işlediklerini itiraf etti
15:19 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı!
15:18 Yeni parti kuracağı iddia edilen Tansu Çiller'in avukatından İYİ Partili Koray Aydın'a yanıt geldi!
14:42 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Isparta tepkisi: Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar
14:41 Isparta'da donarak öldüğü öne sürülen vatandaşın asıl ölüm nedeni belirlendi
14:39 PSG ve Manchester United arasında eşi benzeri görülmemiş takas
14:35 Saman balyalarını parçalamak isterken, ayağını makineye kaptırdı
14:34 Bir fatura isyanı şarkıcı Serkan Kaya'dan geldi! Faturayı görünce "Çok çalışmak lazım" dedi
14:02 Türkiye'nin konuştuğu evlilikte bomba detay ortaya çıktı! Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'la daha evliyken tanışmış
13:33 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşım yaptıkları için gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 15:33:12. #1.11#
SON DAKİKA: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement