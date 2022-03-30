Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

30.03.2022 15:08

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 19. haftasında Hakkarigücü Spor, Konak Belediyespor'a 4-1 mağlup oldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 19. haftasında Hakkarigücü Spor, Konak Belediyespor'a 4-1 mağlup oldu.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabakada Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Konak Belediye Spor ekibini konuk etti.

Grupta üst sıraları hedefleyen iki takım sporcularının da galibiyet parolasıyla çıktığı maçta, Konak Belediyespor ekibi sahadan 4-1 üstünlükle ayrıldı.

Müsabakayı Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel ve taraftarlar izledi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

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Kaynak: AA

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